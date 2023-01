Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 28 e 29 gennaio 2023

Ci siamo, un nuovo fine settimana in arrivo e l'ultimo di gennaio: tra freddo e qualche nuvola di pioggia non si perde tuttavia l'entusiamo di trascorre giorni di relax all'insegna della cultura. Teatro, musica, visite guidate come anche mostre e manifestazioni dedicati al cinema: ecco gli appuntamenti del fine settimana barese.

Qui l'agenda completa degli eventi

Ai nastri di partenza la 23esima edizione del Sudestival, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. A inaugurare il Sudestival, primo e unico festival di cinema italiano in Puglia che si svolge in inverno, un weekend ricco di eventi, proiezioni e appuntamenti con il meglio del cinema italiano.

A grande richiesta si replica l'evento "The Great GiG In The Sky" - l'astronomia dei Pink Floyd. La musica dei Pink Floyd contiene numerosi spunti astronomici che coinvolgono l'ascoltatore in veri e propri viaggi spaziali.

Torna in scena in Puglia La Pescatrice di Perle lo spettacolo che porta in scena una riflessione sul collasso dell’etica partendo dall’esperienza di apolide e rifugiata della filosofa Hannah Arendt.

Le stagioni dell’Agìmus di Mola di Bari sono tradizionalmente un racconto, una finestra sul presente e un’indagine del passato, quindi un’occasione di riflessione. E il ricordo si fa responsabilità per le celebrazioni del Mese della Memoria, al quale l’associazione diretta da Piero Rotolo, per l’avvio ufficiale della programmazione invernale, porta il proprio contributo sabato 28 gennaio (ore 20.45), al Teatro van Westerhout, con la storia del pianista di Varsavia resa celebre sul grande schermo da Roman Polanski. Storia che qui viene ripresa in un intreccio di narrazione e musica nel concerto-spettacolo 'La musica miracolosa'.

Due degli esponenti più importanti della world music italiana e del pop di matrice mediterranea si uniscono sul palco del Teatro Kismet per un viaggio in musica tra Puglia e terre mediorientali. Sabato 28 gennaio alle ore 21 l’Opificio per le Arti di Bari ospita la lezione - concerto Ghibli – Suoni ed echi dal Mediterraneo con Nabil Bey e Fabrizio Piepoli, voci dei Radiodervish e de La Cantiga de la Serena. Un abbraccio artistico che racconta l’unione e la fratellanza, con una narrazione tra tradizione e musica leggera, che sottolinea gli aspetti storici, culturali, teorico-musicali delle terre trattate attraverso racconti e aneddoti. Una trama che abbraccia la storia della musica mediterranea, mescolando suoni acustici ed elettronici.

Una Commedia che ha caratteri tanto universali, che in ogni luogo ove fu ella rappresentata, credevasi fatta sul conio degli originali riconosciuti”: racconta così la sua commedia Carlo Goldoni nel prologo de Il Giuocatore in scena al Teatro Radar di Monopoli.

A Putignano si torna a teatro: venerdì 27 gennaio con La Belva Giudea e domenica 29 gennaio con lo spettacolo per bambini e famiglie Il gatto con gli stivali.

Ultimo fine settimana per ammirare la mostra internazionale Real Bodies Experience, lo straordinario viaggio all’interno del corpo umano per mostrare in modo sorprendente e innovativo il funzionamento dell’organismo e la struttura degli apparati che rendono l’uomo una macchina meravigliosa.

Per i piccoli al Teatro Casa di Pulcinella in scena Carnàval lo spettacolo della pura gioia ! Il gioco dei colori e delle forme, libero ed infinito ! Le forme geometriche si vestono della meraviglia della natura, con animali sgangherati e panciuti, fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi esserini che appaiono come spiritelli ad abitare le note della irriverente, poetica, partitura di Camille de Saint Saëns: Il Carnevale degli Animali. Sempre per i piccoli una mostra che sicuramente appassionerà gli amanti dei mattoncini colorati più famosi al mondo: la mostra I Love Lego a Spazio Murat.

Per questa domenica la possibilità per tutti di una visita speciale alle Grotte di Castellana che consente di percorrere un tratto alternativo al tradizionale percorso turistico e scoprire il sito carsico come dei veri esploratori. Guidati da speleologi esperti, l'esperienza si svolge lungo un percorso 1 km, affrontato al buio con le caverne illuminate solo dal fascio di luce del caschetto dato in dotazione. Un tour entusiasmante che coinvolge ed emoziona, dedicato soprattutto ai bambini dai 4 ai 14 anni.

Visita guidata 'Bitonto e Shakespeare nel cinquecento' con guidatori a cura di PugliArte, un percorso guidato, in esterno, dei principali monumenti tra rinascimento e controriforma. Apertura speciale della chiesa di S. Leucio Vecchia dove si potrà ammirare il mutamento architettonico dalla chiesa medievale alla facies cinquecentesca.

Per gli amanti della natura e dei sapori un percorso ad anello alla scoperta delle querce monumentali, tra volpi e numerosi uccelli, visiteremo meravigliose architetture rurali. Pronti per questo viaggio nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia? Nel Bosco di Scoparella accompagnati dagli amici di Apulia Wine Tours si potranno degustare due vini rossi apparentemente simili eppure molto diversi; oppura lungo la costa di Polignano in luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.