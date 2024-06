Weekend a Bari e dintorni: 10 eventi da non perdere dal 28 al 30 giugno 2024

Il mese di giugno si chiude con un programma musicale di qualità che propone il cantautorato indie di Calcutta, il rap attuale di Salmo & Noyz Narcos, in contemporanea con il cantautore irlandese Glen Hansard nel Teatro Petruzzelli, e il gran finale sulla Rotonda di via Paolo Pinto con i leggendari Simple Minds. Non solo musica ma anche una gara di atleti che come sempre si tufferanno dalla piattaforma posizionata in cima ad una scogliera calcarea affacciata sul mare, e poi spettacoli pensati per tutti, degustazioni e tantissime visite ed escursioni per scoprire la città e i dintorni.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Mangiare e bere a Bari: i consigli di Cibotoday

Concerti a Bari e dintorni 2024

La perla dell’Adriatico è pronta ad accogliere per l’11° volta l'emozione, il brivido e la tecnica dei migliori high diver al mondo. La Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze più importante e prestigioso al mondo, farà nuovamente ritorno a Polignano a Mare il 29-30 giugno 2024.

lI cantautore Calcutta, noto per la sua voce unica e le sue canzoni cariche di emozioni, si esibirà il 28 giugno in un ampio spazio all'aperto nella Fiera del Levante, a poche centinaia di metri dall'altro palco del Locus sulla Rotonda di via Paolo Pinto.

Venerdì 28 giugno, alle 21, sul water front di Bisceglie (nei pressi del porto turistico), si darà il via al Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi e Rush Eventi, con una tappa del tour “Clementino & live band tour 2024” con il quale il noto rapper proporrà dal vivo alcuni dei suoi successi discografici, con il supporto di una band.

La leggendaria band dei Simple Minds sarà a Bari il 30 giugno 2024, per la ventesima edizione del Locus festival, in esclusiva per tutto il sud Italia. Il capoluogo pugliese diventa così una tappa del Global Tour 2024, un tour mondiale che porterà i Simple Minds a suonare di fronte ad più di un milione di persone, presentando i brani dell’ultimo album alternati ai loro grandi classici, brani indimenticabili.

Salmo e Noyz Narcos, due autentici pesi massimi della scena rap italiana, due mc che hanno fatto dell'impatto live un vero e proprio trademark, porteranno il loro show esclusivo alla ventesima edizione del Locus Festival il 29 giugno a Bari sulla Rotonda di Via Paolo Pinto.

In replica nel fine settimana lo show spettacolare di Vasco per completare il "poker" di concerti, tutti sold out, al San Nicola.

Presso Masseria Spina, nel Parco Rurale di Monopoli, domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio 2024, si terrà la quarta edizione di “Vignaioli in Masseria”, la grande festa del vino artigianale con oltre 50 cantine provenienti da tutta Italia e dal mondo, centinaia di vini in degustazione, affiancati da buon cibo, cultura e musica.

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno 2024 torna Giochi in Legno - Estate Bambini 2024 al fine di rafforzare le opportunità educative attraverso momenti di svago e di gioco, creando occasioni di crescita e sperimentazione, dalle ore 18 alle ore 22 presso la Villa Comunale Tacconi sarà così possibile accedere gratuitamente all’Area Ludica (50 postazioni) con giochi in legno, partecipare al laboratorio di pittura su tela per la creazione di differenti e originali elaborati personali ispirati alla natura e divertirsi nell’Area Kids con 10 postazioni gioco per bambini in età prescolare.

Domenica 30 Giugno appuntamento a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

“Leopardi e le Stelle”, lo spettacolo di Teatro-Scienza che si tiene sabato 29 giugno alle ore 19 presso il Planetario di Bari. Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della nascita del grande poeta, Pierluigi Catizone e Gianluigi Belsito, rispettivamente direttore scientifico del Planetario e direttore artistico del Teatro del Viaggio, omaggiano Leopardi sottolineando il suo appassionato sentimento astronomico.

Tantissime visite guidate alla scoperta di Bari tra palazzi storici, musei, chiese e dei bellissimi paesaggi immersi nella natura con passeggiate nei boschi, trekking sulla costa all'alba e visite sotterranee: qui la programmazione