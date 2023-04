Weekend del 1° Maggio 2023: gli eventi a Bari e dintorni

Arriva il super weekend di primavera, ed è d’obbligo concedersi almeno una gita fuori porta o anche solo partecipare ad un evento. Il pretesto del primo maggio è, dunque, ghiotto, anche perché si tratta di una data in cui la città di Bari offre una serie di iniziative, dagli appuntamenti musicali agli eventi culturali, dal cibo e divertimento alla musica e agli spettacoli grazie alle iniziative del 1 maggio. Ecco qualche consiglio utile (anche se piove!).

Manifestazioni, cibo e divertimento

Pronti per la festa più grande di Bari? Un evento con tantissime attività artistiche, sportive e culturali gratuite!Si svolgerà il 28, 29, 30 aprile e 1° maggio, nel parco 2 Giugno, la quarta edizione del Primo Maggio Barese: Nelle prime tre giornate sarà aperta ai visitatori l’area food (lato viale Einaudi) a cura di GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada, mentre il 1° maggio l’intero parco si animerà, dalle ore 10 alle 24, con tre stage diversi di musica e attività trasversali. QUI il programma completo.

Sempre a Bari arriva un vero e proprio villaggio contadino e sarà realizzato dalla Coldiretti per toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella agli asini e tra gli altri animali, nella fattoria didattica e nell’ agriasilo dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto.

Durante le giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile, e lunedì 1 maggio, il “Summer & Todd Campagna Amica Tour” arriverà a Bari, al Villaggio Coldiretti di Lungomare Imperatore Augusto.I personaggi della serie animata “Summer & Todd L’Allegra Fattoria” attenderanno i bambini e i loro genitori, per accompagnarli in un’esperienza educativa, con leggerezza e divertimento.

Per gli amanti del cibo e della tradizione a Sammichele per il "secondo tempo" di Pasquetta & Zampina 4.0 con tante attività per grandi e piccoli e il gran finale con il super ospite CRISTIANO MALGIOGLIO.

Storia e leggenda rivivono a Bitetto nella XVIII edizione del Mercato medievale: per celebrare l’arrivo del Duca D’Atri a ringraziare l’umile fra Giacomo, nel 1487 Bitetto si preparò a festa. ll 1 Maggio 2023 rievocheremo l’atmosfera del tempo: da mattina a sera il borgo si inebria di profumi e colori, vi saranno stand gastronomici, giochi d’epoca e spettacoli tematici.

Concerti

A Conversano è tempo di grande musica con Conversano Music Festival, tanti artisti emergenti e nomi del panorama nazionale. Clementino in concerto il 29 aprile, il DJ Set di Roberto Ferrari direttamente da Radio Deejay il 30 aprile e gran finale nella serata del 1° Maggio con il concerto degli Apres La Classe.

Un doppio evento per non smettere mai di ballare e celebrare la musica come atto collettivo di unione e libertà: Cosmo, fa tappa in Puglia con due date “Blitz” del suo Club Tour 2023, all’Eremo Club di Molfetta (BA) venerdì 28 e sabato 29 aprile.

Tra i nomi e gli appuntamenti che in questa primavera richiameranno gli amanti della musica c’è il concerto di Mario Rosini a Capurso per l’International Jazz Day. Sarà accompagnato da Paolo Romano al basso e da Mimmo Campanale alla batteria.

Fenomeno del pianoforte, imprevedibile e pirotecnico, a partire dai travestimenti di scena, Maurizio Mastrini arriva in Puglia per due date, a Bari e Mola di Bari.

Visite guidate ed escursioni

Dopo il successo di pubblico ottenuto lo scorso anno, Monopoli si prepara ad ospitare una nuova esperienza visiva e sonora con SPRING LIGHTS FESTIVAL, l’evento di videomapping che trasformerà corso Pintor Mameli e la Muraglia sul mare in area Porta Vecchia attraverso la proiezione di immagini grafiche e animazione in 3D. In questa nuova edizione, la sceneggiatura, il progetto grafico e la colonna sonora della narrazione saranno il risultato di un’ulteriore ed approfondita esplorazione del territorio: le chiese rupestri, gli elementi architettonici e le opere d’arte della città, le tradizioni popolari che la contraddistinguono si animeranno in una sequenza di immagini, suoni e colori di forte impatto scenico, sottolineando la vocazione turistica della città Monopoli. Si potrà ammirare Il progetto di videomapping narrativi e decorativi dal 28 aprile al 1° maggio 2023.

Il 1° maggio, invece, in occasione della Festa dei Lavoratori, porte aperte nei luoghi della cultura con il consueto costo del biglietto di accesso.

Le gite fuori porta sono un must per chi ha la possibilità di essere libero, vi segnaliamo una serie di itinerari davvero affascinanti alla coperta del nostro territorio e della nostra città:

Polignano tra "pirati e leggende"

Puglia archeotrekking – il bosco di Mesola

Puglia archeo trekking alla foresta di Mercadante – Frà diavolo

μ?νη π?λις – Monopoli la città greca

Viaggio nell'antica Kailia

Walking dalla città allo scoglio, la città e l'eremita

Puglia archeotrekking - Il bosco delle Pianelle

Puglia archeo trekking - il pulicchio di Gravina

Visita a palazzo Fizzarotti

Bari sotto la città