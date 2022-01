Weekend del 29 e 30 gennaio 2022: gli eventi a Bari e provincia

Sarà un fine settimana all'insegna della cultura, della buona musica e delle passeggiate: tanti appuntamenti a teatro con una ricca programmazione per grandi e piccini, concerti e visite guidate alla scoperta delle bellezze di Bari e della costa.

Qui tutta la programmazione

'Forza venite gente' al TeatroTeam

La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. Lo spettacolo offre quindi due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra, il rapporto fra padri e figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche.

Alla Cittadella degli artisti 'Credevo mi amasse'

Tra passi di danza e la narrazione teatrale di Teresa Ludovico, Domenico Iannone dà ‘voce’ alle donne alle quali le sono state strappate le parole. Parole che gli uomini sostituiscono (spesso), con le mani. Sul palcoscenico del laboratorio urbano si trasformano in quadri: ogni interpretazione, è una disperata sofferenza muta, taciturna remissività imposta. La condizione è presentata con un’ottica puntata sullo status femminile in posizioni diversificate del vissuto delle donne.

Al Teatro Abeliano 'Canto la storia dell'astuto Ulisse'

Flavio Albanese inizia così il suo viaggio nel mondo di Ulisse, invitando i giovani spettatori ad “entrare” nell’Odissea e nel suo immaginario, popolato da dei, eroi e creature magiche.

'L’alloggio segreto' in scena a Bitonto

Elisabetta Tonon, che ripercorre, alternando momenti comici e commoventi, la storia di Anna Frank e della sua famiglia ebrea perseguitata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Paolo Triestino e Giancarlo Ratti in scena a Putignano con “Il Rompiballe”

Esilarante creazione di Francis Veber capace di regalare emozioni e grande divertimento con un intreccio travolgente.Un aspirante suicida per amore ed un killer si trovano ad occupare due stanze comunicanti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni ed il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” suicida.

Al Teatro Kismet in scena 'L'Oreste'

Una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa. E su come, a volte, sia più difficile andare da Imola a Lucca che da Imola sulla Luna. Uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici.

A Corato "Anastasia e la maledizione dei Romanov"

La macchina del tempo scandisce il flusso delle azioni con particelle che esplodono nello spazio creando un posto dalla quale la protagonista Anastasia è intrappolata. Un sogno, un ricordo, realtà? Siamo in un limbo tra fantasia e azioni storiche che esplodono sui personaggi lasciando melodie che si propagano nell'aria in suggestioni di colori e interazioni.

Dalle Polveri intestellari alle costellazioni con gli spettacoli del Planetario di Bari

Dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, alla scoperta del legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra. E Perseo e Andromeda sono anche due costellazioni ed in particolare dall’elmo dell’eroe sembra cadere lo sciame meteoritico delle stelle cadenti denominate Perseidi. Ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo per adulti e bambini nel quale le vicende dei protagonisti si fondono con la didattica dell’astronomia.

Visite guidate ed escursioni alla scoperta di Bari e della sua provincia

Itinerario per le vie di Bari Vecchia alla scoperta del patrimonio edicolare con Acli-Dalfino. Un pomeriggio tra le bellezze del palazzo Fizzarotti con un suggestivo aperitivo. Visita guidata alla scoperta della Bari sotterranea e tra le sue fortificazioni medievali. Una rispettosa passeggiata nel Cimitero Monumentale, luogo in sacro, dove trovano spazio anche emozioni, eventi e fatti storici che lasciano spazio ai racconti profani. Per gli amanti della natura Tra mare e ipogei (costa di Polignano): lungo i sentieri lungo la costa di Polignano, luoghi meravigliosi caratterizzati dall'autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

La violoncellista americana Lillia Keyes con il pianista e scrittore Domenico Capotorto in concerto a Mola di Bari

Partendo dal suo ultimo romanzo «La pace del lago», Capotorto tesse in duo una trama sonora e letteraria sull’artista contemporaneo e l’eterno in un recital introdotto dalla musicologa Fiorella Sassanelli.

Nella Chiesa del Purgatorio di Palo del Colle la world music di Bruno Galeone e Daria Falco

Un Sole e una Luna che danzano prendendosi per mano, emblema dell’Amore eterno tra due mondi opposti che, grazie ad un’eclissi, possono unirsi in un abbraccio. E’ l’immagine ritratta sulla copertina del disco d’esordio del duo pugliese di world music composto da Bruno Galeone (fisarmonica e pianoforte) e Daria Falco (voce e tamburi a cornice) presentato in anteprima a Palo del Colle.