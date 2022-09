Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 3 e 4 settembre 2022

Il mese di settembre inizia con un fine settimana all'insegna delle passeggiate, delle gite fuori porta e percorsi sotto le stelle come anche degli appuntamenti dedicati all'arte e agli spettacoli. Ancora tante occasioni per trascorrere del tempo all'aperto in compagnia tra sagre e degustazioni ascoltando della buona musica. Non perdere gli eventi in programma per questo week-end settembrino.

Sagre

Nel cuore della murgia fino al 3 settembre “la GRANDE FESTA di PIERINO”, una delle feste pugliesi di maggiore successo, l’evento murgiano dedicato al buon cibo, alla birra e alla buona musica. Imperdibile appuntamento con 'Chiacchr e frutt', la tradizionale Sagra dei prodotti tipici pugliesi nella vecchia Stazione di Adelfia. Qui il programma culturale e goloso.

Concerti

Si parte dalla grande musica italiana venerdì 2 settembre con Vinicio Capossela, autentico maestro della fusione fra generi e tradizioni musicali diverse e il suo "Round one thirty five 1990 – 2020. Personal Standards”, concerto presentato per la prima volta in Puglia. Il cantautore ripercorrerà la storia dei brani degli album dei primi 20 anni della sua carriera, accompagnato dagli storici collaboratori Giancarlo Bianchetti, Zeno De Rossi, Enrico Lazzarini, Antonio Marangolo. Il concerto si terrà in piazzetta Le Monache alle ore 21. Protagonista assoluto del concerto che si terrà in largo S. Leone Magno, sabato 3 settembre alle 21, con l’unica tappa pugliese di “A cuore libero in tour”, sarà il livornese Bobo Rondelli, artista a tutto tondo, cantautore, attore di cinema e teatro, autore di colonne sonori, scrittore, interprete unico delle sfumature delle emozioni che tratteggiano la vita. Sarà molto più di un concerto. Sarà una serata in cui si potrà ridere, riflettere, immalinconirsi e trovare consolazione nelle parole del nono album da solista di Bobo Rondelli. “A cuore libero” esce a distanza di 4 anni dal precedente “Anime Storte”. Dal 2 al 4 settembre torna per la nona edizione il Bitonto Blues Festival, la rassegna internazionale aperta a tutti, appassionati e curiosi. Perché la musica non ha confini. Tre serate gratuite a partire dalle ore 20 in piazza Cattedrale, nel centro storico di Bitonto, alle porte di Bari. Sabato 3 una straordinaria formazione africana di sole donne provenienti dal Mali: Les Amazones D'Afrique, un supergruppo di star femminili dell'Africa occidentale in cui si alternano voci come Mamani Keita, Fafa Ruffino, Kandi Guira, Dobet Gnahore, con un repertorio di lotta e celebrazione della forza femminile nella società come nella musica.

Visite guidate ed escursioni

Gli appassionati delle passeggiate all'aperto e delle escursioni potranno scegliere tra i diversi appuntamenti in programma per questo fine settimana dedicati alla scoperta di Bari, dei suoi tesori sotterranei e dei musei come anche lungo i sentieri della costa di Polignano e nelle vie del bellissimo paese affacciato sul mare alla scoperta di miti e leggende. Gli amanti delle stelle potranno invece approfittare degli appuntamenti dedicati alle osservazioni astronomiche del Planetario di Bari. Non mancheranno poi le visite guidate nei teatri e i percorsi sotterranei nelle Grotte di Castellana. QUI la programmazione completa.

Spettacoli e Mostre

Dopo l’ultima replica di agosto i turisti che non lo abbiamo ancora fatto avranno quindi ancora due occasioni per attraversare le porte dell’inferno ambientato nella caverna della Grave. Spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico, Hell in the Cave nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante. Spettacoli, incontri con gli artisti e un laboratorio speciale, torna per il secondo anno a Giovinazzo, in provincia di Bari, il festival “Blow up” a cura della compagnia di danza ResExtensa, fondata da Elisa Barucchieri. L’evento, realizzato in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Giovinazzo e con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, si svolge dal 2 al 5 settembre nel settecentesco Istituto Vittorio Emanuele II, che fu sede del convento dei padri Domenicani fino al 1809 e poi divenne il Regio Ospizio Ferdinando I. A Putignano invece la musica tornerà protagonista sabato 3 settembre, con il secondo appuntamento della rassegna “Melodie d’estate”, musica, teatro, danza e artigianato artistico al giardino pensile del Museo Civico e al via Le forme dei metalli, personale di opere in metallo forgiato di Vito Capozza. Fino al 4 settembre a Locorotondo, un’esclusiva mostra personale di Merri Cyr, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa di Jeff Buckley.