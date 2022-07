Weekend del 30 e 31 luglio 2022 a Bari e provincia: degustazioni, concerti, spettacoli e viste guidate

Sarà un fie settimana di iniziative a Bari tra musica, spettacoli, visite guidate e mostre e numerose iniziative estive nei diversi comuni della città metropolitana: degustazioni enogastronomiche, iniziative sotto le stelle, manifestazioni ed eventi culturali dedicati all'estate.

Concerti all'aperto sotto un cielo di stelle: per gli amanti della musica Ron all'Arena Castello Angioino con Ensemble Symphony Orchestra, i più grandi successi dell’artista, protagonista indiscusso della nostra canzone d’autore, e i capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni. Al Museo Civico di Bari, il chitarrista spagnolo Josep Manzano apre 'MusicAperta': in programma brani popolari e altri inediti che sono stati dedicati al chitarrista iberico da alcuni compositori. In programma, tra le tante, musiche di Leo Brouwer, Carlos Santana, Steve Wonder e Antonio Alba.

Musica, enogastronomia, artigianato e visite guidate: non prendete impegni dal 28 al 31 Luglio, sul Lungomare Dalmazia di Mola di Bari vi aspetta l'evento più delizioso dell'estate, la Sagra del Polpo tra laboratori didattici, mostre fotografiche, esplorazioni costiere, talk, approfondimenti sul tema del mare.

E poi ancora passeggiate tra i vicoli e le piazzette di Ruvo di Puglia, escursioni tra le bellezze del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, osservazione delle stelle, degustazioni di prodotti tipici, workshop di teatro e musica per famiglie, laboratori di fotografia del cielo, di scrittura e racconto delle tradizioni: è Fare Festival, la tre giorni di eventi dedicati alla scoperta delle fiabe tradizionali murgiane, organizzata dall’Associazione culturale Nur, che si svolgerà da venerdì 29 a domenica 31 luglio, a partire dalle ore 20.30, presso la Torre dei Guardiani di Lama Pagliara, sulla Murgia ruvese.

La città di Noci torna protagonista della cultura libraria pugliese e nazionale, con la terza edizione di una manifestazione in continua crescita: è il festival letterario di mezza estate 'Chiostri e Inchiostri', che si svolgerà dal 29 al 31 luglio 2022 nel centro storico di Noci, tra i suggestivi luoghi all'aperto che ne delimitano i chiostri più belli. Laddove l'inchiostro e le parole genereranno la voglia e la bellezza di tornare a utilizzare gli spazi cittadini per fini culturali.

Per gli amanti delle passeggiate all'aperto e delle escursioni tante occasioni per scoprire Bari e le sue meraviglie tra vicoli, palazzi storici e teatri e l'entroterra tra casali e centri storici di grande bellezza. Non mancheranno visite guidate lungo la costa tra falesie e ipogei.

Per gli appassionati di mostre e spettacoli l primo grande racconto della letteratura occidentale, torna alla sua forma originaria: la narrazione orale. Una riscoperta della tradizione dei cantori greci, per Paolo Rossi, ospite d’onore della programmazione di luglio della rassegna Ad Libitum – La grande musica a Polignano a mare.l’atrio del Museo Pino Pascali di Polignano ospita lo spettacolo STAND UP OMERO tutta l’Odissea in 60 minuti. Sergio Maifredi dirige l’attore friulano - trasformista e cantore comico dei paradossi della società contemporanea – nella sua personale interpretazione dell’Odissea. Un grande racconto ed un grande attore dalla straordinaria intelligenza comica, un artista che sa rendere vive, davanti ai nostri occhi, parole che hanno tremila anni. A Castellana ancora un appuntamento estivo dello spettacolo Hell in the Cave, rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nella caverna della Grave

Dal 31 luglio a Locorotondo, un’esclusiva mostra personale di Merri Cyr, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa di Jeff Buckley. La fotografa che ha catturato fin dal suo esordio le immagini di uno dei miti assoluti del rock, torna in Italia e in Europa a distanza di 8 anni dalla sua prima personale alla Wall Of Sound Gallery di Alba con un’esposizione di circa cinquanta foto, molte delle quali mai esposte prima.