Eventi a Bari e provincia: cosa fare nel weekend del 1 e 2 ottobre 2022

Il mese di ottobre inizia con un un fine settimana tra sagre, manifestazioni medievali, mostre e spettacoli. Il clima ancora mite regala la possibilità di fare passeggiate all'aperto alla scoperta delle meraviglie di Bari ed escursioni tematiche immersi nella natura approfittando della buona cucina pugliese. Non perdete l'appuntamento con la tradizione: a Sammichele ritorna l'evento dedicato al buon cibo con la Sagra della zampina, non solo gastronomia autentica, ma anche mostre, visite guidate, attività esperienziali, mercatini artigianali e del riuso, vetrine di prodotti tipici a km 0, dibattiti, escursioni, laboratori didattici, attività ludiche, luna park, esibizioni di artisti di strada e concerti diffusi.

Ritornano come di consueto le aree del gusto a cielo aperto, imbandite a festa, i cui profumi avvolgeranno il cuore del paese e le sue vie principali, da vivere anche a pranzo nella giornata di domenica: a Sammichele la Sagra della Zampina, del bocconcino e del buon vino. Una tre giorni fatta non solo di gastronomia autentica, ma anche di mostre, visite guidate, attività esperienziali, mercatini artigianali e del riuso, vetrine di prodotti tipici a km 0, dibattiti, escursioni, laboratori didattici, attività ludiche, luna park, esibizioni di artisti di strada e concerti diffusi. A Molfetta invece appuntamento con la Village Night, la notte magica dedicata alle cantine italiane e del territorio, un evento che propone non solo l’eccellenza dei vini italiani e pugliesi, ma anche degustazioni food del territorio, musica d’autore live con ospiti speciali come Nino Buonocore, Marco Ferradini e Alberto Fortis e tanto shopping. Ritorna l'imperdibile appuntamento con la storia, Federicus, l’evento anche quest’anno prenderà luogo nel centro storico della città di Altamura con la divisione nei caratteristici quarti: latino, greco, ebraico e saraceno.

Per gli appassionati di visite guidate ed escursioni segnaliamo diversi eventi: presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti: qui si ritorna a scrutare il cielo stellato attraverso il grande telescopio della cupola e gli strumenti dello staff del Planetario di Bari; gli ultimi appuntamenti di settembre con Spelonight esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso del sito carsico e Speleofamily tour multisensoriale per famiglie e non solo, che consente di visitare lati nascosti delle grotte e rivivere l’emozione dei primi esploratori, alla scoperta di storia e geologia; tante visite alla scoperta di Bari, tra palazzi storici, percorsi sotterranei e aperitivi e passeggiate tra la natura in compagnia de nostri pet. Invece "Wine Tour - Tra Querce ed Eremi (Foresta Mercadante)". Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo e non solo. Gli appassionati delle escursioni possono invece approfittare del "Wine Tour - Tra Querce ed Eremi (Foresta Mercadante)". Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, un viaggio a ritroso nel tempo e non solo.

Per il teatro in programma al Forma di Bari dove l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, festeggerà il compimento dei quattordici anni di attività con una speciale serata di cabaret e di musica, prodotta dall’associazione Sirio, nella quale si alterneranno Enrico Bertolino, Francesco Cicchella, Giani Cinelli e Vincenzo Comunale. World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, torna a Bari per il nono anno consecutivo: sarà ancora una volta il Teatro Margherita ad ospitare l’esposizione internazionale, che giunge quest’anno alla sua 65° edizione e si presenterà alla città in una veste rinnovata e ricca di novità. La Casa di Pulcinella celebra la Festa dei Nonni con un weekend ricco di spettacoli ad ingresso gratuito per i nonni: in scena Fortuna dove sei? e La dea del Cerchio.