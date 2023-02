Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 4 e 5 febbraio 2023

Ci siamo, arriva il primo weekend di febbraio: vi attendono giornate all'insegna della spensieratezza e del divertimento in puro stile carnevalesco tra parate, mascheramenti e spettacoli a tema. E' il tempo di maschere, coriandoli e carri allegorici soprattutto a Putignano dove inizia la festa più pazza dell'anno. Appuntamento con la grande musica nei teatri e palazetti: ricordiamo alcuni nomi come Achille Lauro, Baglioni, Venditti e De Gregori. Non mancheranno gli spettacoli a teatro, le visite gratuite nei musei e le passeggiate guidate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio.

Eventi di Carnevale

Da venerdì 3 febbraio il via agli eventi di rilievo nazionale. Nel Teatro che non c’è in via Michele Mummolo (zona industriale) si esibirà il comico Angelo Duro nel suo show “Sono cambiato”; evento che in pochi giorni aveva registrato l’ennesimo sold-out. Sabato pomeriggio, 4 febbraio, occhi puntati sull’Opening Party del Carnevale di Putignano, il primo grande evento con parata di maschere e carri allegorici. Accesso al percorso dalle ore 14.00 e possibilità di vivere l’esperienza del Villaggio delle Fiabe con la Casa di Marzapane, Gonfiabiland, il Circo delle Fiabe e ammirare il grande Sipario di Luci alto 20 metri da cui entreranno in sfilata i Giganti di Carta. Start alla parata dalle ore 18.30. Durante la serata è prevista animazione con il “RadioCarro delle Fiabe Sbagliate” su cui sabato 4 saranno protagonisti Fernando Proce di Procediamo di R101 e Veronica e Mauro Dalsogno di Radio Norba. E poi un Local Stage a tutto divertimento e molte altre iniziative di intrattenimento. In serata, dalle ore 21.00, sull’Amaro Mediterraneo Stage Margherita Vicario in Concerto. Domenica 5 febbraio ancora grandi nomi: TUTTI FENOMENI si esibirà a partire dalle ore 21.30 nel Teatro che non c’è’.

A Monopoli appuntamento con 'Carnevale in Contrada' con sfilate, animazione e gastronomia. Si parte il 5 febbraio alle 15 in Contrada L'Assunta con partenza dalla salumeria Ditano, zona Madonnina.

Concerti

Questa sera Achille Lauro sarà in concerto al TeatroTeam dove porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo. Al Petruzzelli Claudio Baglioni in concerto: con “DODICI NOTE SOLO BIS” Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti - in uno spettacolo con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia. Al TeatroTeam un duetto spettacolore per una serata indimenticabile con il concerto di Venditti e De Gregori. Sul palco del teatro Forma di Bari un grande ritorno: è quello del trombettista Fabrizio Bosso, in scena con un concerto che porta il nome del suo ultimo album We Wonder.

Teatro

Un weekend all’insegna dello spettacolo al Teatro Luciani. Sabato 4 febbraio Rocco Papaleo porterà in scena il suo “A proposito di Rocco" (sipario ore 20.30); domenica 5 febbraio, invece, doppio appuntamento (ore 18.30 e ore 21.30) con “Indagine su Alda Merini: non fu mai una donna addomesticabile”. Una delle voci poetiche più apprezzate della scena contemporanea - vincitrice di diversi premi letterari a teatrali, tra cui il Premio Hystrio alla drammaturgia nel 2011 – porta il suo rito sonoro al Teatro Kismet di Bari. Mariangela Gualtieri in scena sabato 4 febbraio alle 21 ne Il quotidiano innamoramento.Sul Palco del Teatro Cinema dei Trulli ad Alberobello in scena 'Tradimenti': lo spettacolo racconta sei spaccati di vita pensati per raccontare passioni, conflitti, ambiguità surreali. Un recital che riscopre l'agilità ed il gusto per i giochi di parole e le situazioni paradossali, al confine tra banale e imprevedibile, tra sciocco e sconcertante, e che raccoglie tutti gli espedienti abilmente utilizzati dagli autori da cui sono liberamente tratti i quadri portati in scena. A Monopoli in scena una delle commedie più conosciute di Molière nella riscrittura curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Sabato 4 febbraio alle ore 21 e domenica 5 febbraio alle ore 18 il palcoscenico del Teatro Radar ospita Il malato immaginario ovvero Le Molière imaginaire.

Visite guidate

Ancora un fine settimana tra visite nei musei, castelli e parchi archeologici come anche tra passeggiate ed escursioni alla scoperta della nostra meravigliosa città: ritorna l'appuntamento con 'Domenica al Museo' e la possibilità di visitare gratuitamente le bellezze pugliesi. Domenica 5 febbraio visita i Musei, Castelli e Parchi Archeologici della Direzione regionale musei Puglia. Appuntamento con il percorso di "Bari tra streghe e leggende - Speciale la Morta Bèfani" in un percorso tra i vicoli di Bari vecchia alla scoperta di luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese. E Poi ancora alla scoperta di Palazzo Fizzarotti, della Bari Fortificata e dei tesori sotterranei della città vecchia. QUI tutte le visite in programma.