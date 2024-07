Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere dal 5 al 7 luglio 2024

Parte il primo fine settimana di Luglio con sole e temperature decisamente estive, condizione ideale per godere in compagnia delle numerose manifestazioni all'aperto, ingressi gratuiti nei musei, spettacoli, sagre, concerti e visite guidate. Ricordiamo alcuni degli eventi in programma già da venerdì 5 luglio:

Il 7 luglio si rinnova l’appuntamento con Domanica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

A Locorotondo LUMinARIA, il grande evento di inizio estate dedicato alla luce nelle sue diverse forme. La danza, la musica e l’antica arte pirotecnica dei fuochi barocchi si fondono per creare uno spettacolo unico nel suo genere all’interno dell’incantevole scenario del centro storico di Locorotondo, illuminato per l’occasione dalla sola luce delle candele.

Venerdì 5 Luglio dalle ore 20:00 alle ore 21:00 presso il Planetario di Bari la poesia incontra l’astronomia con lo spettacolo di teatro-scienza “Leopardi e le Stelle”. Nell’ambito dei festeggiamenti dell’anniversario della nascita del grande poeta, l’evento ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati. Lo spettacolo alterna liriche famose che esprimono un contenuto astronomico, come L’Infinito, Alla Luna, Le Ricordanze, ad interventi multimediali che illustrano didatticamente la struttura dell’universo, il significato delle costellazioni, la formazione degli astri, in un gioco di immagini e parole.

Mentre scorrono le canzoni di Giancane, Zerocalcare con il suo inconfondibile stile disegna“raccontando” ciò che Giancane esprime nei suoi testi. È una bella simbiosi, frutto di una complicità e di una medesima visione della vita e delle cose. Daltronde è stato lo stesso Giancane, chiedendogli anni fa di fare il video disegnato di un suo brano, che ha introdotto Zero Calcare nel mondo del cartone animato: appuntamento all'Eremo Club di Molfetta per uno spettacolo unico, un live disegnato.

Ad Acquaviva delle Fonti arriva una due giorni per imparare a riconoscere, raccontare e gustare “La Vera Cipolla Rossa di Acquaviva” sabato 6 e domenica 7 luglio 2024: i vent’anni dal riconoscimento di Presidio Slow Food ad Acquaviva delle Fonti. Una lunga serie di appuntamenti enogastronomici, dagli show cooking alle presentazioni di libri, passando per gli aperitivi in campagna e nelle grotte carsiche.

Nelle Grotte di Castellana i prossimi venerdì 5 e sabato 6 luglio si ricorderà Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte. Sarà musica immersa in un'armonia millenaria, saranno note e voci che serviranno a ricordare uno degli autori punto di riferimento per il bel canto in Italia, uno dei più significativi operisti di tutti i tempi. “SottoSuono – Armonia in Grotta” porterà nel cuore del sito carsico, musicisti e cantanti selezionati dal maestro Domenico Di Leo, pianista e docente di Musica da camera al Conservatorio Nino Rota di Monopoli. Si esibiranno, sotto la direzione artistica di Giuseppe Savino, in un repertorio scelto per l'occasione dalle arie più celebri composte dal Maestro.

Al via venerdì 5 luglio e andrà avanti per tutto il weekend, sabato 6 e domenica 7 luglio a Terlizzi l’iniziativa “Fiori e Fioroni”, una vetrina a cielo aperto per due delle eccellenze della città di Terlizzi: i fiori e il fiorone Mingotauro. Saranno giornate ricche di eventi aperti a tutti i cittadini di Terlizzi e chiunque voglia intraprendere un viaggio tra i colori e i sapori di questa bellissima terra.

A Palese torna “E-state a Palese” con l’animazione dei Baresi Capatosta ed ospiti d’eccezione la band Vega80 in concerto alle ore 21. L’associazione culturale Palese insieme presenta l’appuntamento estivo con il suo format a base di musica e degustazioni.

A Casamassima un festival che celebra la birra, la musica e la cultura che la circonda. Festa Amici della Birra apre le porte a un pubblico più ampio offrendo spettacoli, posti a sedere e tanto street food. Per il settimo anno ci ritroviamo in Villa comunale, sarà un Weekend lunghissimo.Le tre sere Festa Amici della Birra richiama tanti curiosi per una buona birra in boccale e per degustare piatti tipici su panche tipiche della birra bavarese.

La Festa del «grano Buono di Rutigliano» propone anche quest’anno un suggestivo percorso tra i caratteristici vicoli del Borgo Antico di Rutigliano per riscoprire i sapori della tradizione gastronomica rutiglianese, a partire dal “grano Buono con i ceci neri”, il piatto tipico per eccellenza della cucina locale, per poi proseguire con tante altre squisite proposte culinarie che si potranno gustare dalle ore 19. Mostre d’arte, mercatini del gusto e dell’artigianato, visite guidate e musica dal vivo arricchiranno il programma della Festa del «grano Buono di Rutigliano»