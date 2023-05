Eventi del Weekend: cosa fare a Bari dal 5 al 7 maggio 2023

Parte il fine settimana barese e dopo giorni di lavoro e impegni c'è davvero tanta voglia di passare del tempo all'aperto tra amici e risate. Bari vi aspetta con un mare di eventi dedicati alla tradizione, alla gastronomia e alla cultura.

A Bari si vive la fede e la tradizione con la sagra di San Nicola tra manifestazioni religiose e civili. Tra queste il Corteo Storico si ripromette di mantenere una fortissima aderenza alle tradizioni storiche e culturali di questa eccezionale manifestazione, dando risalto ai contenuti sacri e tenendo fede a quanto avvenne nel lontano 1087. Gli spettatori potranno così rivivere l’atmosfera di quell’epoca, per immergersi nelle atmosfere, nelle luci e nei costumi di un passato che ha ancora tanto da raccontare. Domenica 7 maggio, le celebrazioni proseguiranno con il trasporto via mare della sacra icona del Santo da Baia San Giorgio fino al Molo San Nicola. La partenza del Corteo Storico è prevista alle ore 20.30 dal Castello Svevo: il quadro sarà infatti accompagnato lungo i vicoli della città vecchia fino ad arrivare alla “Caravella” collocata davanti al Castello Svevo, da cui partirà la manifestazione storica che raggiungerà la Basilica di San Nicola per consegnare l’icona del Santo al priore della Basilica e al sindaco della città.

Dal 5 al 9 maggio 2023, prima e durante la “Festa Grande” di San Nicola, sulla Rotonda del Lungomare di Bari ritorna il “Villaggio del Gusto” Gastronomia Tradizionale e Birra Artigianale. I protagonisti sono i birrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali dele cucina su strada chiamati ad arricchire una festa della gastronomia “made in Sud”. Venerdì 5 e sabato 6 maggio il Ca.Co. Festival entra nel vivo e invaderà Bari con straordinarie mostre, proiezioni, workshop e feste, il tutto dedicato al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell'animazione, ma sarà anche spazio privilegiato per l’editoria indipendente contemporanea.

Fabrizio Moro live il 6 maggio a Bari presso il TeatroTeam. Arriva a Monopoli “Sono un figlio Live Tour” la tournée teatrale di RON che prende il nome dal nuovo album di inediti, apprezzatissimo da critica e pubblico.

Parte domenica 7 maggio dai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro, Rutigliano e Adelfia “Domenica in Bici”, iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano.

Per gli appassionati di arte e storia ci saranno le visite guidate proposte dl circolo Acli-Dalfino alla scoperta della città vecchia ra antiche edicole votive e percorsi nella Bari sotterranea. Con Puglia Archeo – Trekking – Tra mare e ipogei (costa di Polignano) lungo i sentieri della costa di Polignano alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.