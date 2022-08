Weekend del 6 e 7 agosto 2022: gli eventi estivi a Bari e in provincia

Rievocazioni storiche, manifestazioni folcloristiche, concerti, spettacoli, mostre, feste religiose: sarà un fine settimana scoppiettante di musica rock, degustazioni percorsi guidati in masseria, visite guidate alla scoperta di Bari e della sua provincia.

Scoprite tutta la programmazione completa: Clicca QUI

A Conversano ''Le Notti della Contea'', l’evento rievocativo che per tre giorni, dal 5 al 7 agosto, vestirà di un fascino immortale il centro antico di Conversano, che per secoli fu la Città dei Conti, anzi del Conte. Proprio attorno al noto Conte Giangirolamo II Acquaviva D’aragona si raccoglieranno cortigiani e popolani, dame, giullari, cavalieri ed artigiani, sbandieratori, arcieri e falconieri, riportando in vita un autentico borgo medievale. Oltre 400 rievocatori storici si preparano a farci vivere un evento straordinario.

Gli amanti della natura, del bio e dell’alta qualità il 6 Agosto 2022 avranno l’opportunità di scoprire attraverso percorsi guidati tutta la produzione della azienda Querceta grazie alla giornata 'Biologico in masseria': ll percorso guidato consiste nel visitare tutta l’area aziendale illustrando le tecniche bio utilizzate per l’allevamento.

Per i mattinieri e amanti della musica d'autore l'Agìmus di Mola di Bari torna a celebrare il due volte premio Oscar Ennio Morricone con un meraviglioso concerto all’alba di domenica 7 agosto (ore 5.15), sul lungomare Dalmazia, con due grandi interpreti della tastiera: Gilda Buttà, che del maestro è stata interprete ufficiale come esecutrice delle sue colonne sonore e dell’intera produzione pianistica, e Cesare Picco, improvvisatore e compositore raffinato. I due si incontreranno sul palco per restituire all’ascolto un itinerario musicale di grande emotività, poesia e potenza sonora.

In contrada Ciporrelli a Montopoli, prende il via la “Vallata del Folkore”. L’associazione “Amici di Ciporrelli” organizza a Monopoli in località contrada Ciporrelli la 13° edizione La Vallata del Folklore nei giorni 5, 6, 7 Agosto. Le tre serate saranno accompagnate da degustazioni enogastronomiche, con specialità nostrane e degustazione tipiche.

Gli apassionati di rock potranno andare a Noicàttaro, in questo fine settimana diventerà il tempio del rock per una tre giorni con artisti di successo della scena nazionale. Capaci di spaziare tra i vari sottogeneri di un’espressione musicale capace di evolversi in continuazione, facendosi contaminare dal pop, dal punk e persino dal mondo dei supereroi americani. Questo e tanto altro è il Noja’s Rock Festival, che dal 5 al 7 agosto porta in via Madre Teresa di Calcutta (zona supermercato Famila), un ricco programma di eventi che include anche dj-set, spazi espositivi per auto e moto e un percorso con il meglio della gastronomia italiana.

A Gioia del Colle invece la V edizione del Palio delle Botti Trofeo “Città del primitivo”: nel Centro Storico e in Corso Garibaldi, si apriranno gli accampamenti militari, i mercatini medievali e artigiani, i banchi didattici, i banchi d’assaggio delle cantine partecipanti, le degustazioni con l’acquisto di un ticket che comprende calice e pettorina e in via Barba si allestirà La via degli artisti, un’estemporanea di pittura a cura di Cuber Art. Contemporaneamente da Piazza Dalla Chiesa partirà il Corteo Storico del Palio che attraverserà la città e si concluderà in Piazza Dei Martiri. Combattimenti in arme, spettacoli medievali di giocoleria e falconeria, sputafuoco, trampolieri e giullari. QUI TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

Questo weekend parte la IV edizione di Pasqualino Gourmet, cibo gourmet, birra artigianale e musica live ad Alberobello.

Non c’è cosa più romantica che visitare la Nostra Bari di sera sotto un cielo stellato e in compagnia della persona che si ama, ma anche passeggiare per la città medievale di Bari in compagnia degli amici. Nasce così l’idea promossa dall’Associazione PugliArte “Bari Sotto le Stelle”, per dare a tutti gli appassionati la possibilità di visitare le splendide viuzze ma anche siti poco conosciuti della nostra antica città Accompagnati da esperte guide, quali, storici e archeologi, l’iniziativa si propone di far conoscere la storia di Bari, attraverso fonti storiche e le varie leggende che si sono sviluppate nel corso del tempo. QUI tutti gli appuntamenti.

Una programmazione di live e show originali che animeranno uno dei territori più affascinanti del Sud Italia, la Valle d’Itria a partire dal palco situato nell’ incantevole Masseria Grofoleo a Locorotondo - dove si terranno i live del 4,5,6 agosto oltre al closing party di domenica 7 - e nella magnifica spiaggia di Cala Masciola che farà da scenario ad un concerto all’alba di domenica 7 agosto. L’intreccio tra antico e moderno, avanguardia e tradizione, è la cifra che da sempre ha contraddistinto il festival pugliese. VIVA! Festival si inserisce in un contesto con un’identità unica, ricco di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, di cui celebra e valorizza le diverse anime proponendo una programmazione contemporanea pur mantenendo saldo il legame con le radici e la storia del territorio.

Alla seconda edizione del Sammichele Music Festival venerdì 5 agosto la talentuosa Noemi e, per concludere, sabato 6 agosto i Tiromancino. Un cast artistico scelto per soddisfare le aspettative soprattutto dei giovani, ma anche delle famiglie provate da un periodo particolare, dove il bisogno di normalità rincorre il desiderio di spensieratezza, svago e convivialità.