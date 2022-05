Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere il 7 e l'8 maggio 2022

Ci aspetta un fine settimana denso di eventi: a Bari, dopo uno stop dovuto all'emergenza sanitaria, tornano i festeggiamenti in onore del santo Patrono San Nicola tra rievocazioni storiche ed eventi religiosi. Imperdibile l'appuntamento con lo spettacolare air show delle Frecce Tricolori sul Lungomare della città dove sarà possibile fare tante degustazioni negli stand del Villaggio del Gusto: qui non mancheranno concerti di musica live, incontri con esperti e laboratori del gusto dove sperimentare la gastronomia locale. Tante le visite guidate, mostre, spettacoli a teatro ed escursioni fuori porta. Domenica 8 maggio si festeggia la mamma un giorno speciale quindi da vivere all'insegna della cultura, del divertimento, del relax, del gusto.

Corteo Storico di San Nicola e Festa di San Nicola

La sera di sabato 7 maggio torna nella versione aperta al pubblico il Corteo Storico di San Nicola, momento culminante delle celebrazioni del Santo Patrono della città, con un messaggio universale che parte dal capoluogo pugliese per raggiungere il mondo intero: “Bari città di San Nicola, Bari città di Pace”. Quest'anno il programma prevede un’altra grande novità: per la prima volta nella storia il Corteo ha raggiunto virtualmente i cinque Municipi di Bari con un’anteprima che si è svolta da lunedì 2 a venerdì 6 maggio.

Bari San Nicola Air Show 2022: lo spettacolo delle Frecce Tricolori

L’esibizione in volo avrà inizio alle ore 16.00 dell’ 8 Maggio e sarà aperta dal sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione all’Aero Club di Bari. A seguire una dimostrazione di soccorso in mare di un elicottero HH-139 dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, in collaborazione con i velivoli e le unità navali della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera. La manifestazione proseguirà con una simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. A seguire vi saranno i sorvoli dei i velivoli della linea addestrativa delle scuole di volo dell’Aeronautica Militare, dipendenti dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare con sede a Bari e dagli Stormi del territorio pugliese. Nello specifico, sono previsti i sorvoli dell’MB339 e T-346A del 61° Stormo di Galatina (LE), dell’Eurofighter 2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) e dell’F-35 Lightning del 32° Stormo di Amendola (FG). Il clou dello show sarà ovviamente rappresentato dall’esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, già designata “ambasciatrice di San Nicola” nel lontano 1987 dalla comunità dei frati domenicani della Basilica pontificia. A dirigere le manovre acrobatiche, il Comandante T. Col. Stefano VIT. Dal 7 all’8 maggio sarà allestita sul piazzale antistante il Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari un’area espositiva/informativa/editoriale con simulatore di volo delle Frecce tricolori, un cockpit del velivolo AMX, stand informativi/promozionali dell’Aeronautica Militare e dell’Aero Club di Bari.

“Villaggio del Gusto” per baresi e forestieri

I protagonisti sono i birrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali delle cucina su strada chiamati ad arricchire una festa della gastronomia “made in Sud” con l'obiettivo di recuperare e valorizzare la vocazione di un territorio ricco di ricette tradizionali, semplici, naturali e genuine nel rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione. QUI IL PROGRAMMA

Visite guidate al Petruzzelli

Un fine settimana di maggio con le visite guidate al Teatro Petruzzelli di Bari. L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile. TUTTE LE INFORMAZIONI

Itinerari ed Escursioni

Appuntamento a Conversano con Le vie dei saperi e dei sapori, una visita guidata nel centro storico alla scoperta degli affreschi e di luoghi nascosti ,Tra Torri e Castelli e la mostra “Vestirsi d’epoca” allestita all’interno della Torre Normanna del Castello. “Sulle orme di San Nicola”, in occasione della festa di San Nicola, l’associazione PugliArte propone uno speciale itinerario nel centro storico seguendo il passaggio che compirono le reliquie del nostro Santo Patrono. Anche l'associazione Acli-Dalfino propone iniziative a tema e visita guidata con itinerario Nicolaiano. QUI TUTTE LE VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

Spettacoli

Sabato 7 Maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 al Planetario il laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale. Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 spettacolo di planetario “LA TERRA 2.0 E LA RICERCA DELLA VITA NELL’UNIVERSO”. Alla scoperta del futuro di Pinocchio vent’anni dopo la favola di Collodi con Roberto Corradino in scena a Molfetta. Vincenzo Salemme conclude il suo tour al Teatro Team di BARI venerdì 6, sabato 7, domenica 8 maggio.