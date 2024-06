Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 7 al 9 giugno 2024

Arriva un fine settimana importante per i baresi che dovranno eleggere non solo i rappresentanti al Parlamento europeo ma. come anche in altri otto Comuni, il sindaco e il Consiglio comunale. Tuttavia in questo caldo weekend di primavera vi attendono una serie di eventi culturali: concerti, mostre, spettacoli a teatro ed eventi artistici diffusi. Non mancheranno anche le visite guidate e le escursioni lungo percorsi unici e di rara bellezza.

Nel Teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città si esibirà in un concerto dal titolo “Assonanze e risonanze” diretto dal maestro Raffaele Cancelliere. La serata di apre con l’esecuzione delle principali liriche del compositore, originario di Mola di Bari, Niccolò van Westerhout, l’elaborazione e orchestrazione di Massimo Gianfreda e Alessandro Ciracì e la partecipazione del soprano Maria Cristina Bellantuono.

La rassegna “OBS” - costala di “Experimenta” per due giorni, si sposterà all’aperto. Il piccolo villaggio allestito al Parco Princigalli di Bari – Mungivacca, accoglierà una due giorni quasi interamente dedicata alla musica italiana, in particolare a quella scena che fuori dalle mode del momento ci consegna un panorama vivace e innovativo. Sette concerti che mettono insieme cantautorato, rock ed elettronica intorno a due vere e proprie icone della musica italiana indipendente.

A Modugno arriva il party “See you s…wing!”, lo show di fine anno degli allievi della Hops Bari, la community barese di balli swing (lindy hop, balboa e solo jazz) che sarà accompagnato da diverse esibizioni musicali.

Sabato 8 giugno 2024 la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi e le vie limitrofe, nel centro storico di Bari, saranno animate dall’evento artistico diffuso e partecipato “Alla luce del sole”. Dalle ore 10:00 alle ore 20:30 si alterneranno esposizioni artistiche, una performance itinerante e una mostra.

Secondo appuntamento della rassegna “Le terrazze in musica” di “BorgonovArt” a Mola di Bari, diretta dal musicista Francesco Florino. Protagonisti del live è l’inedita coppia di artisti formata da Lisa Manosperti, cantante di straordinario talento, e il chitarrista Guido Di Leone.

Tre serate di musica al tramonto per disintossicarsi dalla dipendenza da smartphone. Per ogni appuntamento la formula prevede un set di apertura intorno alle ore 20 e uno di chiusura alle ore 21.55 sulla Rotonda del lungomare Dalmazia all’insegna della popular music e nel mezzo, verso le 20.45, un «Silent Listening Concert» dal taglio classico nella sala del Castello Angioino, dove l’accesso sarà consentito solo previa consegna del cellulare all’ingresso, che per tutte e tre le serate sarà gratuito. Si parte l'8 giugno.

Sarà un fine settimana di sole durante il quale ci saranno tante occasioni per scoprire storie, leggende di Bari e tracce di antiche dominazioni nella città. Si potrà anche fare un percorso lungo la costa di Polignano attraverso luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza ricchi di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Interessante la passeggiata nel bosco di conifere di Bitonto sino ad arrivare allo "Jazzo Pietre Tagliate" un gioiello di architettura rurale, con ben visibili ancora i muretti perimetrali, il casolare, le pietre paralupi ed il mungituro: Qui tutte le visite e gli itinerari in programma.

Al Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano la grande mostra Chagall. Sogno d’amore: oltre 100 bellissime opere attraverso cui viene raccontata tutta la vita e l’opera di uno degli artisti universalmente più noti e amati: Marc Chagall.

Ad Alberobello la possibilità di visitare “Andy Warhol. Life, Pop & Rock”: Saranno esposte circa 150 opere provenienti da collezioni private: alcune delle più famose serigrafie, insieme a foto, video, manifesti, riviste, ceramiche e una straordinaria serie di copertine di vinili. Opere e oggetti che hanno consacrato Andy Warhol come padre della Pop Art, capace di rileggere la cultura di massa attraverso le sue forme.

Un seggio elettorale nel giorno in cui Godot sono gli italiani e l’astensione raggiunge livelli quasi assoluti. Il festival Trame Contemporanee, con la direzione artistica di Marianna de Pinto e Marco Grossi, prosegue l'8, alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, alle 21, con le irriverenti riflessioni sulla società e sulla politica italiana di “Un giorno come un altro”, spettacolo scritto e diretto da uno degli autori di Boris, Giacomo Ciarrapico, con due degli interpreti della serie di culto, Luca Amorosino e il materano Carlo De Ruggieri.