Eventi a Bari e in provincia: cosa fare nel weekend del 8 e 9 ottobre 2022

Continua l'ottobrata con clima mite e giornate soleggiate che permettono di trascorrere piacevolmente all'aperto il fine settimana tra sagre, degustazioni, manifestazioni a tema, visite guidate ed escursioni. Non mancheranno gli appuntamenti con la musica, nei luoghi della cultura come anche gli spettacoli a teatro. Date un'occhiata a tutti gli eventi in programma QUI.

Sagre

Al via la 58esima edizione della Sagra dell’Uva di Rutigliano (Ba), in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022, tra piazza XX settembre e piazza Manzoni. Due giornate tra tour esperienziali e gastronomici all’insegna di tradizione, cultura, sport e musica dal vivo. Protagonista indiscussa naturalmente l’uva da tavola. Appuntamento anche a Sannicandro dove protagonista la Regina della rassegna: l’Oliva Termite, prodotto pregiato dell’olivicultura pugliese, riconoscibile per la caratteristica forma tondeggiante e le particolari proprietà organolettiche, quali il sapore, la fragranza, la sua polpa consistente e il suo colore da verde a violaceo nero. Facciamo un salto invece sulla Murgia dove ci aspetta La Festa Contadina di Santeramo, alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura, del folklore e dell' enogastronomia locale e murgiana. La V edizione quale ampio progetto di marketing territoriale, coniuga vari attori sociali del territorio. Una tre giorni da vivere e condividere insieme. A Castellana Grotte invece da domenica 9 ottobre inizia La Festa d'Autunno un felice connubio dei “saperi” (spettacoli, performance artistiche, incontri tematici, laboratori, estemporanee, visite guidate, ecc) e dei “sapori” in un percorso riservato ad alcuni “Frutti autunnali”, perlopiù dimenticati, come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, azzeruoli, carrube, nespole, marroni, noci e tanti altri. Con il coinvolgimento dei vivai locali sarà allestito un vero e proprio giardino con piante dei frutti di una volta e in collaborazione con l’istituto alberghiero “Consoli” di Castellana, saranno riproposte antiche ricette, degustazioni guidate e laboratori. Non mancheranno bancarelle di castagne e marroni, funghi, vino primitivo, dei legumi di una volta e del finocchietto della Murgia.

Manifestazioni e spettacoli e Concerti

Bari ospita un’emozionante kermesse dedicata al Tango Argentino, un evento internazionale, giunto quest’anno alla sua decima edizione, voluto, ideato e diretto dai maestri e ballerini Paola e Tommaso Battaglia, dell’Associazione Tangon, un punto di riferimento per il ballo di qualità. In una città divenuta crocevia per la crescente comunità tanguera internazionale, i tre giorni rappresentano un’occasione di apprendimento della tecnica, un’opportunità per ampliare le conoscenze musicali, ma anche un momento conviviale per incontrare amici conosciuti nelle più svariate parti del mondo e per conoscere la città di Bari. Sempre a Bari la seconda edizione del Bari Accordion Festival: si svolgerà nella Chiesa di San Gaetano (nel borgo antico, Strada S. Gaetano 19), ed è organizzato dall’Associazione Fisarmonicistica Italiana. Si terranno in totale sei concerti in tre serate.

La stagione autunnale porta cambiamenti nel colore e nei profumi della campagna, la terra si rigenera con le piogge e verza, zucca, uva e altre meraviglie sono pronte per la tavola. Le foglie che ricoprono il suolo dove crescono gli alberi crepitano sotto i passi e nuova vita cresce nel suolo.In questo contesto nasce l’evento “Festa d’Autunno”, in programma sabato 8 ottoobre presso l'Orto urbano Campagneros (Via Raffaele Bovio 16), nel quartiere Carrassi. Una giornata per respirare arte, natura e allegria e salutare la nuova stagione vivendo spazi di condivisione e comunità, soprattutto per famiglie e bambini.

Appuntamento nella Galleria Devanna per condividere una giornata dedicata a tutta la famiglia! In occasione della Giornata delle Famiglie al Museo un'attività da condividere con i più piccoli, in cui si esploreranno le creature fantastiche nelle opere della galleria, in un viaggio di emozioni e conoscenza di ciò che è diverso, e si costruirà una attraverso la guida di...un dado!

Quattro donne e quattro uomini. Otto voci che, provenienti da differenti esperienze canore, esprimono all’unisono il proprio amore per il canto attraverso la musica polifonica. È l’ensemble vocale piemontese Alterati in Chiave che, dopo il grande successo riscosso a giugno del 2021, torna ad esibirsi in Puglia in occasione della tredicesima edizione del Ruvo Coro Festival.

Escursioni e visite guidate

Tante occasioni per vivere in compagnia le bellezze del nostro territorio: visite guidate per Bari alla scoperta delle sue meraviglie architettoniche, lungo itinerari del vino e delle cantine e dei mestieri antichi ed osservazioni astronomiche alla scoperta della Luna e del cielo tra costellazioni e galassie. Da non perdere anche ''Bitonto nel Cinquecento" un percorso guidato, in esterno, dei principali monumenti tra rinascimento e controriforma.