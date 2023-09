Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere dal 8 al 10 settembre 2023

Il secondo fine settimana di settembre è davvero ricco di appuntamenti per tutti: dalle sagre con birre artigianali ai prodotti allo spiedo senza dimenticare gusti e abbinamenti speciali pensati per gli appassionati dei dolci. E poi ancora spettacoli all'aperto, musica, visite guidate e appuntamenti sotto le stelle.

In questo fine settimana parte la tanto attesa Fiera del Levante. Innovazione, internazionalizzazione, creatività, edilizia abitativa, food e politiche agricole, arredamento, automotive, welfare, galleria delle nazioni, shopping, cultura e spettacoli: tra conferme, graditi ritorni e tante novità, per nove giorni la Fiera del Levante sarà palcoscenico per confrontarsi, promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy, discutere, delineare aree strategiche per lo sviluppo regionale, ma anche per stare insieme e divertirsi.

Ritorna "Springfield", il villaggio delle birrerie e dei brewpub artigianali della Puglia, organizzato come ogni anno dalla Birreria Oi di Putignano. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre nella splendida Masseria Torrelunga in Contrada Femmina Morta di Putignano la sesta edizione della festa di chi produce la birra e la vende. Il format resta il solito: tre giorni di incontri e di bevute con i publicans delle birrerie pugliesi, tanta buona musica e stand gastronomici per tutti i gusti: ben 8 birrerie, 5 stand food e 3 artisti a serata allieteranno l'aia della Masseria.

Venerdì 8 settembre a Terlizzi (Ba) si terrà la “Notte bianca” nella quale la città dei fiori sarà animata da effetti scenici, artisti di strada, cover band, spettacoli di musica dal vivo di vario genere, spettacoli per bambini street art, street food, dalle 19.00 alle 2.00.

Un doppio appuntamento per venerdì 8 settembre organizzato da ResExtensa Dance Company e Artemisia Teatro nell’ambito del progetto comunale Le due Bari, per una serata straordinaria dedicata alla riflessione sulla natura umana e civile. S’inizia alle ore 19 a San Girolamo (Waterfront) con lo spettacolo inedito dal titolo “Waterfront”, creato per l'occasione da Elisa Barucchieri.

Dall’8 al 10 settembre, dalle 11.00 alle 20.00, a Bari in Piazza della Libertà, i bambini e le famiglie potranno immergersi nel magico mondo dei sogni di LEGO® DREAMZzz™ con tante divertenti e creative attività. 3 giornate speciali nelle quali sarà possibile rivivere le fantastiche avventure degli amati compagni di classe e protagonisti della serie Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey che, grazie al potere dell'immaginazione e della creatività, imparano a viaggiare nel mondo dei sogni e a sconfiggere il tirannico Re Nightmare!

Al centro della prima edizione di LamadacquaFood, evento che rientra nell’ambito dell’estate nocese 2023, degustazioni di cibo tipici e vini, primi piatti della tradizione, artisti di strada e musica.Una serata all'insegna del buon mangiare accompagnato da una attenta selezione di vini regionali.

Vigilia della Sagra del Pollo e del Coniglio 2023 a Castellana Grotte: nelle serate di giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2023, tra gastronomia, satira e spettacolo, torna, per le vie e le piazze della Città delle Grotte, con la sua 67esima edizione una delle più antiche sagre di Puglia. L’immancabile degustazione di polli allo spiedo preparati con cura dai macellai di Castellana e la possibilità di assaggiare altre tipicità gastronomiche come focaccia, formaggio, verdure crude, vino e fichi d’india e tanto altro.

Torna "Ta.Tara.Tatà - Bitonto Folk Festival”, la kermesse dedicata alla musica popolare. L’ottava edizione della tre giorni organizzata dall’associazione Folkèmigra si terrà dal 8 all’10 settembre. Un festival unico nel suo genere nell’area metropolitana di Bari, Ta.Tara.Tatà richiama tutti gli appassionati di musica e danze popolari del territorio ed oltre. Concerti e stage, totalmente gratuiti e fruibili da tutti, vedranno protagonista la musica e le danze popolari di tradizione. Sarà un festival pronto a divertire con pizzica, tarantella, danze balcaniche e tanto altro.

Imperdibile appuntamento il 9 settembre all'Eremo Club di Molfetta, per i tanti fans pugliesi di Mezzosangue, misterioso e carismatico protagonista del rap italiano degli ultimi anni.

Un appuntamento unico a Bari, Checco Zalone con uno spettacolo divertentente all'Arena della Vittoria.

I classici che ogni giorno addolciscono le colazioni degli italiani, ma anche gusti e abbinamenti speciali e pensati appositamente per l’appuntamento più dolce dell’anno. Saranno circa trenta le varianti di gusto proposte da Chantilly Pasticceria di Castellana Grotte (Ba) in occasione della Festa del Cornetto e del Maritozzo. Appuntamento nei giorni 7, 8 e 9 settembre con la trentesima edizione di questa festa pensata per deliziare i palati, che come sempre si svolge in contemporanea con la tradizionale Sagra del Pollo e del Coniglio e la Fiera del Caroseno di Castellana Grotte.

Appuntamenti sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città. E ancora a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.