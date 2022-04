Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 9 e 10 aprile 2022

Teatro, concerti, escursioni e appuntamenti con la tradizione della Settimana Santa. Sono le parole chiave di questo fine settimana, che prevede una serie di appuntamenti adatti a tutti i gusti. Vogliamo, dunque, darvi una guida su cosa fare in città in questo weekend delle Palme.

'Vivicittà' la manifestazione podistica edizione 2022

Domenica 10 aprile, dopo due anni di assenza a causa del Covid, torna a Bari “Vivicittà”, la corsa giunta alla sua 34esima edizione: sarà il primo grande evento che accoglierà con un abbraccio migliaia di persone. Sarà anche una ripartenza nel segno della pace: i pettorali dei partecipanti avranno, infatti, come simbolo i colori della pace.

In piazza del Ferrarese il Mini Gran Premio UNICEF

Si accendono i riflettori sull’evento sportivo più atteso della stagione con il primo dei suoi appuntamenti collaterali: a Bari, largo ai più piccoli con il Mini Gran Premio UNICEF, che si terrà domenica 10 aprile, dalle 8.00 alle 13.30 in Piazza del Ferrarese.

La corsa non competitiva, organizzata da Old Cars Club in collaborazione con Unicef Italia, vedrà bambini e bambine dai 4 ai 9 anni, vestiti e accessoriati come i grandi piloti che corsero il Gran Premio di Bari negli anni ’50, sfrecciare in un circuito di gara appositamente creato per macchine in legno a pedali, costruite artigianalmente in Italia.

SpeleoFamily, il tour dedicato alle famiglie nelle Grotte di Castellana

Con la guida degli esperti speleologi del Gruppo Puglia Grotte, bambini e adulti potranno vedere lati nascosti delle Grotte di Castellana e rivivere l'emozione dei primi esploratori. Itinerario di 1 km, con la visita di un tratto alternativo ai tour giornalieri, alla scoperta delle meraviglie sotterranee illuminate dalla sola luce del caschetto in dotazione, come dei veri speleologi.

'Morricone the legend -tributo alle grandi musiche del maestro''

Un tributo speciale al più grande compositore italiano di tutti i tempi con oltre 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti, 2 Oscar, 3 Grammy Award, 4 Golden Globe e 1 Leone d’oro. Da ''L'estasi dell'oro'' a''C’era una volta il west'', passando per''Nuovo Cinema Paradiso'' a ''Per qualche dollaro in piu''', sarà un viaggio incredibile tra melodie rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni.

Laboratorio scientifico e spettacolo alla scoperta della Luna al Planetario di Bari

Appuntamento con il laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale. E ancora lo spettacolo di planetario “DESTINAZIONE LUNA”.

'Com'è ancora umano lei, caro Fantozzi'

Abbiamo imparato ad amarla come la Signorina Silvani in quella che è considerata la più longeva e apprezzata ‘epopea del quotidiano’ del cinema italiano. Ed è proprio dedicato al ragioniere Ugo Fantozzi – magistralmente interpretato dal compianto attore Paolo Villaggio – lo spettacolo che vedrà in scena Anna Mazzamauro al Teatro Radar di Monopoli.

'Musiche di Passione della Settimana Santa in Puglia'

A Conversano un patrimonio culturale e musicale legato agli antichi riti ed alle suggestive processioni della nostra settimana santa.

'Celestina e la Luna' in scena al Teatro Trateta di Bitonto

Celestina è una bambina con un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate. Appuntamento con le famiglie al tearo Traetta di Bitonto il 10 aprile alle 18.00.

Al Castello Svevo di Bari la mostra 'Aurelio Amendola-Un’antologia.Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri'

La mostra offre un’ampia prospettiva che spazia dalle celebri fotografie dell’opera di Michelangelo ai ritratti di Burri, Warhol, Cucchi, Kounellis, Lichtenstein e molti altri. Dall’Antico agli happening degli anni Settanta, gli atelier, il dedalo delle amicizie e delle collaborazioni, l’architettura, le grandi mostre e i piccoli musei.

Visite guidate ed escursioni

Alla scoperta di Bari tra i vicoli e le corti della città vecchia, passando per i suoi palazzi storici fino ad arrivare al mare. E poi ancora escursioni e tra jazzi e antichi casali e affascinanti città sulla costa: QUI tutte le visite guidate in programma.