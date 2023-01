Weekend dell'Epifania a Bari e provincia: gli eventi dal 5 all'8 gennaio 2023

Arriva il lungo weekend dell'Epifania che come recita il vecchio adagio popolare "... tutte le feste le porta via". E se davvero, stando al calendario, non c'è scampo e bisogna rassegnarsi alla fine delle feste, tanti sono gli appuntamenti in programma per godersi questo ultimo weekend di atmosfere natalizie. A cominciare, ovviamente, dagli appuntamenti dedicati ai più piccoli, che aspettano con trepidazione l'arrivo della Befana. Senza dimenticare le manifestazioni sacre, con i suggestivi presepi viventi che rievocano l'arrivo dei Re Magi. Ecco dunque tutti gli appuntamenti in programma a Bari e dintorni:

Appuntamenti con la Befana

La Befana a Trullolandia' è l'evento tanto atteso dai più piccoli che porterà per tre giorni ad Alberobello - dal 4 al 6 gennaio prossimi - la magia di Trulli Tales con Ring Zip, Stella e Sun, i protagonisti della serie Tv ideata dalle sorelle Fiorella e Maria Elena Congedo, i quali accoglieranno i piccoli ospiti per vivere insieme tante meravigliose avventure.

Appuntamento con il percorso di " Bari tra streghe e leggende - Speciale la Morta Bèfani ". Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese. Sempre il 6 gennaio visita guidata con itinerario della Befana a cura del circolo Acli-Dalfino.

Giovedì 5 gennaio, a partire dalle ore 18, nel castello di Ceglie del Campo, l'evento “ Viva la Befana ”, rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie. Per l'occasione, inoltre, negli spazi del castello di Ceglie, sarà possibile degustare alcuni prodotti tipici del territorio come il pane di Carbonara, l'olio di Loseto e le mandorle di Ceglie del Campo.

Un'acrobatica discesa dal tetto dello storico palazzo di piazza Colamussi per la ' regina dell'Epifania ' chiude il 6 gennaio Rutigliano è magia . Dopo l'accensione del maxi albero di Natale, i concerti – anche itineranti – per le vie della città e l'incontro con Babbo Natale, è la Befana protagonista all'Epifania con lo speciale evento intitolato La befana già dal tetto in programma dalle 10.30 in piazza Colamussi. La vecchietta più dolce e amata da tutti si presenterà in un modo insolito ma vero: calandosi dal tetto dell'antico palazzo risalente al 1700 tra gli occhi incuriositi dei piccoli spettatori. Una volta arrivata a terra, ad accoglierla ci sarà il suo dolce trono posizionato nella sua casetta allestita per l'occasione. La casa della Befana sarà allestita con bastoncini di zucchero, abeti, lanterne e l'immancabile calza piena di dolci prelibatezze, anche questa rigorosamente gonfiabile come quella di Babbo Natale. Tocco imprescindibile è il presepe completo di Magi, i veri protagonisti della festa dell'Epifania. I piccoli visitatori e le famiglie potranno visitarla liberamente per scattare una foto assieme alla Befana e portare a casa un ricordo indelebile di queste festività.

La lunga Befana alla Casa di Pulcinella con la nuova produzione del Granteatrino, in scena la Capra ballerina è una tipica fiaba della tradizione regionale italiana dedicata al mondo infantile con uno schema narrativo arricchito da infinite varianti e colpi di scena.

Presepi viventi

Continua il successo del presepe vivente inclusivo del SERMolfetta, un’imponente rappresentazione con cento figuranti e attori della Betlemme dell’anno zero, a 800 anni da quello di San Francesco a Greccio. In scena ancora i giorni 4, 5 e 6 gennaio alla Basilica Madonna dei Martiri e all’Ospedaletto dei Crociati. Un’esperienza coinvolgente che fa riscoprire alcuni luoghi unici del patrimonio artistico della città e che potrà essere vissuta ancora nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio a partire dalle ore 18.30.

Nei giorni 5 e 6 gennaio si terrà il presepe vivente 'Gesù luce di speranza' presso la Masseria Mammut a Monopoli dove attraverso un percorso guidato si seguiranno tutte le varie tappe del presepe, dalla nasita di Gesù all'arrivo dei Re Magi. Ci saranno inoltre degustazioni a base di pettole e vin brulè.

Il Presepe Vivente torna, sempre con gli stessi orari apertura delle ore 18:00 alle 20:30 con ingresso in gruppo ogni 15 minuti, a gennaio 2023 nei giorni 4, 5, 7 e 8, con ancora quattro occasioni per calarsi nell’atmosfera d’altri tempi in un percorso fra i simboli di fede, storia e tradizione, che dalla Caverna della Grave, la prima e più grande del complesso carsico sotterraneo, condurrà ad un viaggio sotterraneo fra mestieri del passato, personaggi simbolo e luoghi rappresentativi, fino a giungere alla sacra rappresentazione con San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino.

Il presepe vivente, a Cassano, “all'use nuéste" un'esperienza che è un tuffo nel passato in cui i più piccoli rivivono usi e costumi della tradizione contadina locale i giorni 5 e 6 gennaio con ingresso gratuito da piazza Moro per via San Giovanni dalle ore 18 alle 20,30.

A Terlizzi il 5 e 6 gennaio 2023 la rievocazione storica del primo presepe vivente della storia messo in atto da San Francesco nel 1223. Performance teatrali, antichi mestieri, spettacoli di giullari, equilibristi, acrobati e botteghe enogastronomiche vi attendono per vivere uno dei momenti più belli dell'anno.

A Gravina in Puglia il presepe vivente nel centro storico il 5 gennaio: a partire dalle 17,30, il cuore della città si anima di figuranti per rivivere la natività. La location scelta è il rione Fondovito dove si riproporranno scene bibliche della nascita di Gesù e i mestieri dimenticati e/o sconosciuti soprattutto ai più giovani. Saranno più di 150 le persone in costume. Oltre alle immancabili figure che troviamo in tutti i presepi ci saranno artigiani, popolani, e contadini, che contribuiranno ad una suggestione realistica della rappresentazione della Natività e del suo vivere quotidiano, valorizzando così l'importanza religiosa, spirituale e di fede, che è alla base del Natale. I visitatori seguiranno un percorso obbligatorio che si snocciolerà all'interno del quartiere Fondovito, sino a raggiungere l'area che ospita la chiesa rupestre di San Michele delle Grotte. L'ingresso al pubblico per "Gravinae Nativitas - Antichi mestieri in presepe", è gratuito e senza prenotazione.

Spettacoli

A Polignano in programma gli eventi di Cera una volta Natale, il format innovativo che da metà dicembre sta animando il centro storico e una serie di punti del “paese nuovo” attirando migliaia di turisti da tutta Italia e non solo. I prossimi appuntamenti sono in programma per il 6 e 7 gennaio.

Al Planetario di Bari tanti appuntamenti con i laboratori scientifici e gli spettacoli dedicati all'epifania.

Due favole senza tempo rivivono sul palcoscenico del Teatro Kismet con i nuovi appuntamenti della Stagione Famiglie a teatro, a cura di Teresa Ludovico. La programmazione del 2023 si apre il 6 gennaio alle ore 18 con Cenerentola (spettacolo consigliato a partire da 5 anni con la regia di Luana Gramegna). L’8 gennaio alle ore 18 facciamo invece la conoscenza di un amatissimo eroe a quattro zampe delle fiabe ne Il gatto e gli stivali (consigliato a partire da 5 anni).

“Shrek - Il Musical TYA” la produzione tutta pugliese firmata MAT Entertainment e AncheCinema dopo il successo del debutto dello scorso ottobre, torna in scena al Teatro AncheCinema di Bari, da giovedì 5 a domenica 8 gennaio.

Mostre, escursioni e visite guidate