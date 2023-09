Tre giorni di attività e giochi dedicati agli amanti dei mattoncini colorati: a Bari la terza tappa del tour Lego

Il tour estivo organizzato dalla Lego Italia farà tappa a Bari. Dall'otto al 10 settembre, dalle 11 alle 20 in Piazza Libertà, i bambini e le famiglie potranno immergersi nel magico mondo dei sogni di Lego DreamZzz con tante divertenti e creative attività.

La campagna estiva, organizzata in occasione del lancio della nuova linea Lego DreamZzz, vedrà il capoluogo pugliese protagonista della terza tappa del grande giro per l'Italia.

Nelle 3 giornate speciali sarà possibile rivivere le fantastiche avventure degli amati compagni di classe e protagonisti della serie Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey che, grazie al potere dell'immaginazione e della creatività, imparano a viaggiare nel mondo dei sogni e a sconfiggere il tirannico Re Nightmare.

I piccoli sognatori saranno accolti dal meraviglioso Furgone tartaruga della Signora Castillo che, per l’occasione, prenderà vita diventando un vero e proprio minivan itinerante. Al suo interno, i visitatori, proprio come il personaggio di Izzie, potranno utilizzare i piccoli squali peluches per sfidare lo spaventoso Re Nightmare e gli altri nemici.

Oltre al minivan, sarà presente anche una Play Area con 3 gazebo, sotto i quali i bambini potranno divertirsi in molteplici attività.

I più piccoli, ad esempio, potranno costruire e giocare con i nuovi set della linea Lego DreamZzz, conoscere i personaggi e apprendere i valori dell’amicizia e della collaborazione. Inoltre, utilizzando la propria immaginazione, potranno inventare inedite storie ispirate agli amici Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, aiutati dalle mani esperte degli Afol, gli 'Adult Fan Of Lego' .