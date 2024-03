Facebook e Instagram down: account disconnessi e problemi di accesso

Impossibile accedere a Facebook, problemi anche con Instagram. Cosa accade ai social di Meta, oggi 5 marzo? Le segnalazioni da tutta Italia e non solo piovono sugli altri social, come X.

I problemi sono stati avvertiti poco dopo le 16. Su Facebook, in particolare, gli utenti hanno riscontrato problemi con il log-in: molti si sono ritrovati improvvisamente disconessi e in molti casi, pur inserita la password, la stessa veniva segnalata come "non corretta" anche dopo aver ripetuto la procedura per cambiare la stessa. Problemi segnalati anche su Instagram, con profili del tutto non raggiungibili o utilizzabili 'a singhiozzo'. Intorno alle 17.30 circa le piattaforme hanno cominciato gradualmente a funzionare nuovamente.



*Ultimo aggiornamento ore 17.34