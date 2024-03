Facebook e Instagram down: impossibile accedere agli account

Impossibile accedere a Facebook, problemi anche con Instagram. Cosa sta accadendo ai social di Meta, oggi 5 marzo? Le segnalazioni da tutta Italia e non solo piovono sugli altri social, come X.

Su Facebook, in particolare, gli utenti stanno riscontrando problemi con il log-in: in molti casi, pur inserita la password, questa viene segnalata come "non corretta" anche dopo aver ripetuto la procedura per cambiare la stessa. Problemi ci sarebbero anche su Instagram, con profili del tutto non raggiungibili o utilizzabili 'a singhiozzo'.