Falò di San Giuseppe a Bari e dintorni: l'antica tradizione del fuoco tra musica, spettacoli ed enogastronomia

Arriva una delle feste più sentinte della tradizione italiana: il 19 marzo si celebra la Festa del papà nonchè San Giuseppe, un santo molto amato nel bel Paese, padre putativo di Gesù. In questa giornata, r eligiosità e tradizione popolare si fondono magicamente creando un mix affascinante di riti che si tramandano da generazioni.

Le comunità accendono i falò, grandi fuochi attorno ai quali si radunano piccoli e grandi per salutare la stagione fredda e dare il benvenuto alla primavera. Durante i falò di San Giuseppe è tradizione bruciare tra le fiamme un ramo d'ulivo, simbolo della pace e della cristianità auspicando in una nuova stagione prospera e benedetta da Dio.

I dolci più rappresentativi della festa sono le Zeppole di San Giuseppe, delizie per ogni palato, vanto della cultura gastronomica italiana nel mondo, un cuore di pasta fritta adornato da crema pasticciera con amarena.

Anche a Bari come in altri comuni del barese si festeggia con i radizionali falò in onore di San Giuseppe accogliendo così la nuova stagione tra musica, spettacoli e degustazioni.

Il quartiere Madonnella di Bari si veste a festa per onorare il giorno di San Giuseppe questo 19 marzo, con una serie di eventi pensati per coinvolgere e deliziare tutta la famiglia, i cittadini di Bari ed i turisti che affollano il quartiere. A partire dalle 17:30 fino alle 19:00, corso Sonnino si trasformerà in un palcoscenico vivace con animatrici in costume che coinvolgeranno bambini e genitori in una celebrazione gioiosa dell’evento di San Giuseppe.

Iil 18 marzo è in programma un evento che si dispiega tra riti, spettacoli e sapori, per una notte che è simbolo di rinascita, richiamando i messaggi pasquali della resurrezione di Cristo. E per l’occasione il centro storico di Noicattaro si fa dalle 19 epicentro di festeggiamenti tra pizzica, balli e spettacoli senza dimenticare le degustazuioni a tema.

Appuntamento a Bitritto in Piazza Aldo Moro il 18 e 19 Marzo 2024. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bitritto, organizza due giornate dedicate al Falò di San Giuseppe che con la sue radici ben salde, abbraccia la festa della comunità in un connubio di tradizione e innovazione.

A Gioia del Colle una catasta immensa e imponente di legna regnerà su Piazza Plebiscito per la sua seconda edizione de La Fanova di San Giuseppe: fuoco ma anche spettacoli, balli e tanta musica per salutare l'inverno e accogliere la primavera.

Torna il falò di San Giuseppe in largo Frate Francesco a Valenzano. L’evento prevede la rivisitazione della storica accensione del falò dedicato al patrono degli artigiani. Ci sarà lo spettacolo dello sputafuoco ed un’esibizione del gruppo “I Templari”, esperti di arti marziali che rivisiteranno combattimenti medievali. Ad allietare la serata ci saranno stand enogastronomici ed artigianali.