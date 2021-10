'Feijoada de mariscos' ovvero zuppa di fagioli e frutti di mare: la ricetta portoghese

Siamo sempre di più alla ricerca di sapori nuovi e di viaggi sensoriali che possano rimandarci ai luoghi delle vacanze appena trascorse così da poter immortalare il ricordo nostalgico di un'estate che si spera non debba mai terminare. Vi portiamo oggi in una terra lontana, a metà tra il vecchio e il nuovo continente dove terra e mare si mescolano creando un paradiso di colori, l'arcipelago delle Azzorre. E' qui che ha origine un piatto unico, ricco di sapore e molto nutriente, la 'Feijoada de mariscos', una sorta di fagiolata ai frutti di mare che si rimanda ai sapori della nostra amata Puglia. Ecco la ricetta che ci propone Valentina dopo una vacanze alle Azzorre:

Ingredienti

1 kg di fagioli bianchi

800 g di vongole

1 kg di gamberetti con testa

4 gamberoni

Un paio di cucchiai di condensato di pomodoro

2 cipolle tritate

2 spicchi di aglio

Prezzemolo

2-3 foglie di alloro

peperoncino q.b.

Olio q.b.

Come preparare la 'Feijoada de mariscos'

Per prima cosa pulite bene i gamberetti privandoli del loro guscio e conservate le teste utili a realizzare un fumetto con cipolla, aglio, acqua e concentrato di pomodoro. Fate aprire le vongole sul fuoco con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio. Una metà di vongole lasciatele con il guscio mentre le altre pulitele. Conservate l'acqua delle vongole ma prima filtratela. Iniziate a preparare i fagioli facendo rosolare con un po' di olio, una cipolla triatata, uno spicchio di aglio e aggiungete i fagioli (per comodità prendete quelli precotti), un paio di foglie di alloro e il peperoncino. Aggiungete il fumetto, il sughetto ottenuto dalla cottura delle vongole, e lascite cuocere per una 20 minuti a fuoco lento. Se desiderate un sapore più deciso allora potete inserire un cuchiaino di sale.

Qualche minuto prima di terminare la cottura aggiungete le vongole, sia sgusciate che con guscio, e i gamberetti. Saltate in padella i gamberoni che andrete a poggiare sulla zuppa a mo' di decorazione insieme a qualche crostino di pane e una manciata di prezzemolo tritato. Ecco che la zuppa è pronta.

Buon appetito!