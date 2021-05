"La felicità condivisa raddoppia": è la raccolta alimentare organizzata dal Gruppo Scout Locorotondo per donare un sorriso ai piccoli cittadini

Da più di un anno continuiamo ad essere travolti da qualcosa di inaspettato che ci obbliga a vivere una realtà distorta, che limita gli affetti più chiari e stravolge le abitudini quotidiane. Le difficoltà, i momenti di sconforto e la paura non fermano, però, la volontà del Gruppo Scout Locorotondo 1 che da sempre si adopera per dare una mano a chi soffre in silenzio.

Nasce così l'idea di organizzare una raccolta alimentare, promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali e denominata "La felicità condivisa raddoppia", raccolta prevista per sabato 8 maggio 2021, destinata a donare un sorriso proprio ai nostri piccoli cittadini. Gli scout saranno presenti all'esterno dei punti vendita che hanno aderito all'iniziativa. L'intenzione è quindi quella di raccogliere solidarietà capace di generare sorriso e trasmettere speranza ai più piccoli attraverso la raccolta di cioccolato, bisocotti, bevande a misura di bambino, ecc. L'intera raccolta sarà poi consegnata al gruppo Caritas Locorotondo che si occuperà della distribuzione.

"Il vero modo di essere felici è quello di procurare felicità agli altri"

[R. B. Powell]