Cosa fare a Ferragosto a Bari: gli eventi da non perdere

Vi attende un Ferragosto all'insegna della cultura tra aperture straordinarie nei musei, castelli e parchi archeologici e spettacoli all'aperto senza dimenticare gli eventi musicali e le visite guidate. Chi resta in città può andare a caccia di nuove esperienze culinarie oppure dedicarsi allo street food nostrano.

Per l’ultimo appuntamento a Masseria Ferragnano, lunedì 14 agosto il Locus Festival mette insieme quattro nomi di caratura assoluta, in rappresentanza delle diverse anime che danno lustro alla rassegna pugliese: la mitologica SUN RA ARKESTRA di Marshall Belford Allen, entità d’avanguardia del jazz da oltre cinquant’anni; i THE COMET IS COMING di Shabaka, Danalogue e Betamax, un vero e proprio viaggio interstellare nel jazz contemporaneo a colpi di sax e psichedelia; il progetto COSMIC RENAISSANCE di Gianluca Petrella, uno dei trombonisti più innovativi del panorama musicale italiano e internazionale con l’ultimo progetto “Universal Language”; sua maestà JEFF MILLS, fuoriclasse assoluto della techno e veggente della musica elettronica.

I principali appuntamenti culturali in programma a cavallo di Ferragosto:

Visite e passeggiate in Musei, Castelli e Parchi archeologici, scandite da iniziative culturali di qualità: il ferragosto pugliese offre grandi opportunità. È quanto prevede il cartellone di aperture straordinarie dei luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, in cui capolavori e collezioni permetteranno ai visitatori un tuffo immersivo nell’arte.

Le meraviglie pugliesi saranno visitabili anche lunedì 14 e martedì 15 agosto, accessibili secondo il piano tariffario ordinario, in un calendario pensato per non deludere le aspettative dei potenziali fruitori durante il lungo ponte di ferragosto, nei giorni in cui è maggiore la presenza di turisti italiani e stranieri.

La Capitale dei Trulli ospita la quinta edizione di ‘Pasqualino Gourmet’. Ingresso libero. Questa edizione si terrà in via Barsenta ad Alberobello. Durante la manifestazione, come da tradizione, sarà possibile degustare le diverse versioni proposte rispetto al tipico Pasqualino, proposte ad hoc dalle gastronomie presenti. La kermesse gastronomica sarà infine arricchita con la proposta di alcune ottime birre artigianali e inoltre con un calendario di concerti live che vedrà ben sette diverse band esibirsi.

Martedì 15 ore 19.30 appuntamento con “Lungo il sentiero dei Conti di Conversano”: vistita guidata da Porta Acquaviva, che conduce al Casal Nuovo fino alle il mito del Conte per scoprire i pozzi di Terra Rossa e le macabre leggende di cui è testimone.

Da mangiare a gambe larghe per non sporcarsi, scegliendo tra la ricetta classica e una miriade di varianti, ecco gli indirizzi dove andare a colpo sicuro per gustare il vero panzerotto barese.

Dal recentissimo ristorante coreano alla storica osteria grega, passando per la "febbre da fusion" della città. Bari sempre più internazionale, anche nell’offerta di ristorazione: I migliori ristoranti di cucina internazionale a Bari