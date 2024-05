A Conversano un mercatino enogastronomico dedicato alla ciliegia, tra specialità e prodotti locali

Un mercatino dedicato alla ciliegia, tra prodotti locali e specialità a base del prelibato frutto. L'appuntamento è in corso Umberto I a Conversano dal 31 maggio al 2 giugno, per l'iniziativa promossa dall'associazione Supernove, in collaborazione con l’associazione Krüger, in occasione della XX edizione della Festa delle Ciliegie, organizzata da Sapori di Conversano e Krüger e con il patrocinio e il contributo del Comune di Conversano e Borgo in Fiore.

Dopo aver creato l’appuntamento ormai consueto col Mercatino Troppo Bello, nel quale è possibile acquistare vintage, libri e dischi, Supernove lancia il Mercatino Troppo Buono per promuovere la cultura enogastronomica e le eccellenze locali - a partire dalla ciliegia come prodotto tipico stagionale -, stimolare l’economia e rafforzare il senso di comunità. Questo evento si inserisce nel contesto delle politiche di sviluppo regionali volte a valorizzare i prodotti agroalimentari pugliesi di qualità e a fare dell’enogastronomia un pilastro strategico per la crescita della regione e del turismo di qualità.

Durante i tre giorni dell’evento, Corso Umberto I si trasformerà in un vivace spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Gli stand degli espositori offriranno specialità a base di ciliegia e altri prodotti locali, creando un’esperienza unica per i visitatori. Grazie alla direzione artistica di Supernove, ci si troverà quindi di fronte un’offerta variegata e curata di cibo che intende discostarsi dalle tradizionali sagre di paese.

Inoltre, ci saranno esibizioni di artisti di strada e musica dal vivo che animeranno Corso Umberto I per tutta la durata dell'evento, come il doppio concerto live del 2 giugno in Largo San Cosma con il pianista Donatello D’Attoma e il clarinettista Andrea Campanella, entrambi artisti locali, che suoneranno un repertorio di musica brasiliana tradizionale in due set:il primo dalle 19:00 alle 19:40 e il secondo dalle 20:30 alle 21:10.

I visitatori potranno assaggiare una varietà di piatti tipici, tra cui pizza con ingredienti locali, panini, dolci a base di ciliegia, spaghetti all'assassina, formaggi freschi e stagionati, crepes, verdure, birre artigianali, vini naturali e cocktail con distillati pugliesi Saranno presenti con i loro stand: Avoglia, Birreria OI, Contè Pizzeria, Distilleria 50/60, Dolci Voglie, Evviva Maria, Frantoio D'Orazio, La Bodeguita, Masseria Bianco, Orto dalla Luna, Più 39 Ristorante, Sapori di Casa, Savì, Spaccio Mortadella Jazz, Spina Wine Cellar, Tappa Fissa.



Date e orari: Venerdì 31 maggio: 19:30 - 24:00; Sabato 1 giugno: 11:00 - 24:00; Domenica 2 giugno: 11:00 - 24:00

Location: Corso Umberto I, Conversano