Festa della Donna a Bari e provincia tra arte e cultura: gli eventi in programma dedicati al mondo femminile

L'8 marzo è la Festa della donna e da sempre questa giornata divide l'universo femminile: c’è chi ama festeggiarla con le amiche in locali e discoteche e chi detesta party a tema e preferisce trascorrerla all'insegna della sobrietà come un giorno qualsiasi.

In realtà l’8 marzo potrebbe diventare l’occasione per concedersi una giornata in compagnia di mamme, amiche e cugine per godere della bellezza dell'arte e della cultura della nostra terra.

Vediamo insieme gli eventi in città e provincia dedicati alle donne.

Visita guidata a Bari vecchia con itinerario dedicato alle donne

Con Acli Dalfino itinerario delle Donne che hanno fatto la nostra storia: "Vedremo angoli della città vecchia dove donne semplici e regine hanno lasciato segni indelebili nella storia come LA BONA SFORZA , LA PIZZELLARE , LA VAMMARE, LA MASCIOARE , DONNA FIFFI' , LA PORTABANNERE , SUOR ELIA DI SDAN CLEMENTE''. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

A Ruvo di Puglia “Welfare Culturale: esperienze culturali e sociali a confronto”

A Ruvo di Puglia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'assessorato alle Politiche di Comunità e l'assessorato al Benessere e alla Giustizia Sociale del Comune organizzano un incontro pubblico sul tema: “Welfare Culturale: esperienze culturali e sociali a confronto” Ospite Annamaria Candela: Dirigente della Sezione Tuteta e Valorizzazione Patrimoni culturali della Regione Puglia e Componente del Gruppo di lavoro per l’Attuazione dell’Agenda di Genere. La rassegna ‘Libere!’ prevede quattro spettacoli, uno per ogni giovedì di marzo, ognuno dedicato alla storia di una donna scritta e interpretata da una donna.

A Rutigliano la mostra 'Dalla donna alla Madonna'

L’8 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale che celebra la Donna, Palazzo Settanni e il MuDiAS divengono scrigno prezioso per un’inedita esposizione di gioielli che hanno dapprima adornato la mise delle donne rutiglianesi e, in seguito, le immagini sacre di Madonne e Santi. “Dalla Donna alla Madonna. I gioielli di Rutigliano tra culto e devozione” è il titolo della suggestiva mostra temporanea, promossa in collaborazione con gli enti ecclesiastici locali, che ha come intento quello di far conoscere l’usanza di offrire in dono i preziosi monili alla divinità, per richiesta di grazia o per grazia ricevuta e, ancor di più, di riscoprire il gioiello come una vera e propria opera d’arte.

Festa della donna, ingresso gratuito nei musei e castelli di Bari e provincia

Martedì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale dedicata all’universo femminile, i luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei della Puglia regalano il biglietto di ingresso alle donne. QUI I LUOGHI VISITABILI

Giornata internazionale della donna nella Pinacoteca metropolitana

“Orme di Anime Inquiete”, un’installazione polimaterica articolata da molteplici volumi, è realizzata da Anna Maria Di Terlizzi, artista barese di respiro internazionale, vincitrice di numerosi premi con all’attivo oltre 120 mostre tra personali e collettive, in spazi espositivi altamente qualificati sia in Italia che all’estero. Le sculture in esposizione sono caratterizzate da una forte valenza sociale come le nove figure di donne con il burqa in forex dalle tinte forti e a grandezza naturale che rappresentano l'attuale universo femminile mediorientale tormentato, ma anche tutte le donne vittime di violenza e le forme di pozzanghere rosso sangue, in materiale plastico lucido, poggiate sul pavimento, che anticipano l’opera finale: una figura lignea di donna che si erge in tutta la sua fierezza e mediterranea classicità.

Collettiva di arti visive “10 storie d’arte”

In occasione della festa della donna una rassegna di arti visive tesa a mettere in evidenza le diverse peculiarità espressive di dieci artisti contemporanei.