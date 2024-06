La vigilia di San Giovanni a Bari vecchia: in piazza Mercantile una festa nel segno della condivisione 

Piazza Mercantile, nel cuore di Bari vecchia, si prepara a vivere una vigilia di San Giovanni nel segno della condivisione e della solidarietà. Domenica 23 giugno, a partire dalle 19.30, nella piazza si svolgerà l'evento di beneficenza 'Un minuicchio per tutti', promosso dall'associazione 'We are in Bari vecchia'.

In questa serata speciale - spiegano gli organizzatori - la piazza offrirà piatti tipici della tradizione in beneficenza ai più bisognosi (in collaborazione con Marinaridd, con la Cattedrale e con l'associazione di Bari Vecchia 'L'incontro' che si occupa del supporto alle fasce più deboli, "cercando di riproporre l’essenza di una delle tradizioni più antiche della storia della Città (la vigilia di S. Giovanni) e celebrando la ricchezza della beneficenza e della condivisione".

Parteciperanno anche artisti di strada o giocolieri contribuendo a creare un’atmosfera di festa "creando un clima accogliente e mira alla creazione di un’atmosfera che Piazza Mercantile può offrire. 'Un Minuicchio per Tutti' promette di essere una celebrazione della comunità e della cucina, unendo residenti e visitatori in una serata di condivisione e gioia".

"In qualità di custodi del ricchissimo patrimonio culturale e culinario della nostra città, un obiettivo dell’evento sarebbe quello di approfittare di questa occasione per renderla un catalizzatore per un dialogo più ampio tra noi ristoratori del Borgo Antico. L’evento aperto a tutti gli avventori della piazza, offre agli operatori enogastronomici che lo desidereranno un’occasione di poter contribuire ciascuno con la propria idea ed iniziativa, ad esempio con una pietanza o con la rivisitazione di una ricetta della tradizione, con la propria proposta culinaria reinterpretata ad hoc con il comune intento di rafforzare il valore della beneficenza e della condivisione".