A Bari la festa del 'videogioco ribelle': "Diamo nuova vita alle vecchie console"

Il videogame come strumento politico per il superamento delle barriere sociali. È questo il messaggio lanciato da Zona Warpa, la 'festa del videogioco itinerante e ribelle' che oggi ha fatto tappa a Bari, nello spazio libero Bread&Roses, in via Amendola.

L'appuntamento, organizzato dal collettivo Warpo, propone workshop, talk e attività formative con l'obiettivo di introdurre gli appassionati dei videogiochi nel mondo della programmazione dei software.

Il progetto punta a evidenziare il valore sociale del videogioco e ad ampliare la platea di possibili creatori di piattaforma ludico-digitali, diffondendo le nozioni cruciali per lo sviluppo dei 'codici' alla base della grafica per computer.

Nel corso dell'evento saranno trattati anche gli argomenti legati al recupero di console e computer datati: le strumentazioni vintage, infatti, possono avere una 'seconda vita', sia nella produzione di videogiochi che nella creazione di musica digitale.