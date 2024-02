Sanremo 2024, vince Angelina Mango. Il Festival dei baresi: Maninni 26°, La Sad 27°

É Angelina Mango con 'La noia' la vincitrice del Festival di Sanremo 2024. La cantante lucana, figlia d'arte del compianto e indimenticabile Pino Mango, ha trionfato davanti a Geolier ('I p me, tu p te') e ad Annalisa ('Sinceramente'), in una serata ricca di musica e spettacolo. Un successo arrivato sul filo di lana grazie al voto di sala stampa e radio che ha ribaltato il verdetto del televoto, nettamente a favore dell'artista napoletano giunto a un passo dalla vittoria.

Con l'ultima serata si è chiuso anche il festival di due artisti baresi che hanno calcato le 5 serate condotte da Amadeus al teatro Ariston: 26° posto per il bitettese Maninni con 'Spettacolare', mentre l'altamurano Plant del trio punk La Sad ha terminato al 27° posto con il brano 'Autodistruttivo'. Per loro, malgrado la classifica finale, apprezzamenti, tanti applausi e un grande bagaglio di esperienza per aver cantato davanti a milioni di spettatori.