Sanremo 2021, i baresi Gio Evan ed Ermal Meta, insieme alla nuova proposta foggiana Gaudiano, sul palco dell'Ariston

È uscito l'elenco ufficiale dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021: la 71esima edizione non si terrà a febbraio come di consueto bensì dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, e sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Amadeus, anche direttore artistico. Il presentatore sarà affiancato nuovamente da Fiorello.

Tra i nomi che partecipano a questa edizione, 26 "campioni" e 8 cantanti della categoria "Nuove proposte" (di cui 2 selezionati tramite "Area Sanremo"). Nell'elenco troviamo "storiche" conoscenze come Orietta Berti, volti noti come Arisa, Fedez, Ermal Meta, Francesco Renga e Max Gazzè, e poi esordienti già molto conosciuti soprattutto tra i giovanissimi e nel mondo del cantautorato emergente come Fulminacci, Coma Cose, Maneskin, Willie Peyote. Rivedremo Bugo, protagonista dell'abbandono del palco dell'anno scorso in polemica con Morgan, questa volta da solo.

Ecco i nomi dei cantanti in gara, con le canzoni:

Aiello - Ora

Annalisa - Dieci

Arisa - Potevi fare di più

Bugo - E invece sì

Colapesce e Dimartino - Musica leggerissima

Coma Cose - Fiamme negli occhi

Ermal Meta - Un milione di cose da dirti

Extraliscio feat. Davide Toffolo - Bianca luce nera

Fasma - Parlami

Francesca Michielin e Fedez - Chiamami per nome

Francesco Renga - Quando trovo te

Fulminacci - Santa Marinella

Gaia - Cuore amaro

Ghemon - Momento perfetto

Gio Evan - Amica

Irama - La genesi del tuo colore

La Rappresentante di Lista - Amare

Lo Stato Sociale - Combat Pop

Madame - Voce

Malika Ayane - Ti piaci così

Maneskin - Zitti e buoni

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - Il farmacista

Noemi - Glicine

Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

Random - Torno a te

Willie Peyote - Mai dire mai (La locura)

Sezione nuove proposte: