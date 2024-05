Levante For, parte a Bari la fiera dedicata a fumetti e cosplay: "Opportunità per gli amanti della cultura pop"

Il mondo nerd alla riscossa con Levante For la manifestazione dedicata alla cultura pop, al gaming, ai cosplay, ai fumetti e al fantasy inaugurata oggi e in programma fino a domani, domenica 26 maggio alla Fiera del Levante.

Il format della Nuova Fiera del Levante, presenta tante novità in questa seconda edizione, vera e propria occasione per gli amanti della cultura pop, sia nerd che non, di esplorare le ultime tendenze nel gioco da tavolo, le fresche proposte nel panorama fumettistico e molto altro.

L’edizione 2024, ricca di ospiti, incontri e attività, ha come claim 'F is for Future' come si evince dal poster realizzato da Pasquale Qualano, disegnatore di fama internazionale che esalta il lungomare di Bari quale porto sicuro dove approdano i sogni e le speranze, ma che allo stesso tempo diventa anche il teatro di confronti appassionati dove l'immaginazione e la passione danno l'energia per creare un futuro migliore.

Gli spazi della manifestazione si articolano tra un ampio palco all'aperto, teatro di contest cosplay e concerti memorabili, e diverse aree dedicate a talk, dove sarà possibile partecipare a workshop e dialogare con ospiti di fama nazionale e internazionale. Due giornate in cui ci si potrà immergere nella magia di Levante For e nelle sfide del futuro.

Giunta alla sua seconda edizione la manifestazione, organizzata dalla Nuova Fiera del Levante, è stata inaugurata questa mattina con il taglio del nastro nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico a cui hanno preso parte oltre agli organizzatori, Gianni Stea, assessore al Personale Regione Puglia, Carla Palone, assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Ines Pierucci, assessora alla Cultura del Comune di Bari, Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante.

"Siamo orgogliosi di realizzare la seconda edizione di Levante For manifestazione specializzata nella cultura pop che attira appassionati di tutte le età - ha dichiarato Frulli - Come Nuova Fiera del Levante il nostro obiettivo è quello di intercettare anche i bisogni e le aspettative dei più giovani per dar vita ad una fiera intergenerazionale. Ed è proprio quello che accade in Levante For, nuovo format della Nuova Fiera del Levante, capace di divertire e far sognare piccoli, giovani e adulti tra le meraviglie dell’universo nerd che ormai ha conquistato tutto il mondo diventando un vero e proprio modello di vita".

Levante For si svolgerà fino a domani, domenica 26 maggio, con numerosi ospiti, artisti, influencer. Anche in questa seconda edizione inoltre Poste Italiane ha attivato due speciali annulli filatelici con il logo dell’evento e le date della due giorni della manifestazione.

Ricco e variegato anche il programma dell’ultima giornata con il content creator Nick Radogna, i celebri streamer Zergantis e Il Masseo, il doppiatore Riccardo Suarez solo per citare alcuni ospiti. E ancora il raduno e la parata Star Wars, lo spettacolo coreografico di spade laser, lezioni di manga, gara cosplay, per finire poi con il concerto di chiusura (ore 20.15) affidato alla cartoon band per eccellenza: Le Stelle di Hokuto che trasporteranno il pubblico nell'appassionante mondo delle sigle dei cartoni animati e delle colonne sonore più celebri di film e cartoni. Un viaggio indietro nell’infanzia da Capitan Harlock a Lady Oscar per uno spettacolo unico e coinvolgente.