"Una finestra affacciata sulla bellezza": così Giovinazzo invita a scoprire il suo delizioso borgo medievale sull'Adriatico

Un'installazione per affacciarsi sul meraviglioso Lungomare di Ponente di Giovinazzo, un augurio per le prossime riaperture, nella speranza che presto anche i turisti possano godere di una delle viste sul mare più famose in Puglia

Un'installazione per affacciarsi sulla bellezza. Sul Lungomare di Ponente di Giovinazzo, i cittadini hanno visto comparire una finestra aperta sul mare, con le persiane rigorosamente verdi come il logo adottato nel 2019 per lanciare il brand Giovinazzo. Una vista inedita incorniciata dal colore tipico della città e un invito a scoprire le bellezze del borgo che si specchia sulle acque dell'Adriatico.



L'iniziativa del Comune arriva in un momento particolare, la finestra aperta è un augurio per le prossime riaperture, nella speranza che presto anche i turisti possano godere di una delle viste sul mare più famose in Puglia, e contemporaneamente anticipa grandi sorprese che vedranno Giovinazzo protagonista nelle prossime settimane e per tutte l’estate. #DiscoverGiovinazzo è l'hashtag giusto per condividere sui social l’amore per la propria città: un video, un selfie affacciati alla finestra, attraverso un’installazione che vuole ricreare e regalare ai visitatori la stessa magia di chi risiede a Giovinazzo e ogni mattina apre la propria finestra sulla bellezza di un luogo ricco di storia.

“Abbiamo pensato ad un segnale per la riapertura” – spiega il sindaco, Tommaso Depalma- “ Ad un piccolo ma stimolante supporto alle nostre attività commerciali, alle strutture ricettive e a tutte le attività che con coraggio stanno cercando di superare questo momento. Ci auguriamo che, nel rispetto delle restrizioni e delle prescrizioni che questa pandemia ci impone, tutti possano lavorare in sicurezza e godere della bellezza della nostra splendida città che riviste nazionali importanti come Bell’Italia omaggiano proprio in questo mese non soltanto per i suoi scenari ma anche per quanto offre”.

L’assessore alla Cultura e alla promozione turistica, Cristina Piscitelli continua “A rilanciare l’immagine della nostra città anche un sito web per il turista che questa Amministrazione si sta impegnando ad arricchire direttamente con i dati delle attività commerciali e ricettive per dare loro un’ulteriore canale di visibilità. Un lavoro non semplice, sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso, oltre che per ragioni di opportunità, ma che intendiamo finalizzare per supportare ulteriormente la promozione della nostra città. Serbiamo ovviamente l’auspicio di una ripresa delle iniziative culturali per sostenere anche le nostre associazioni e i tanti lavoratori dello spettacolo”.