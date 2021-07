Fior di zucchina fritti ripieni di alici e mozzarella: un contorno semplice ma decisamente gustoso

Ideale come secondo o anche come antipasto: tutti i passaggi

Un piatto che no fallisce mai, capace di conquistare anche i palati più delicati. Il gusto dolce del fiore si sposa in maniera sublime con il salato dell'alice. I passaggi per preparare la ricetta pugliese.

Ingredienti

200 gr di fiori di zucchine

4 uova

formaggio grattugiato (parmigiano o pecorino, secondo la preferenza)

un aglio

menta e prezzemolo

farina

8-10 filetti di alici

100 g di mozzarella a pezzetti

olio per friggere

Preparazione

Pulire i fiori di zucchina: togliere pistilli e gambi, lasciando il fiore intero. Sciacquarli sotto l'acqua corrente e lasciarli asciugare su un pezzo di carta assorbente da cucina. All'interno di ogni fiore inserire un filetto di alice e un pezzetto di mozzarella. Chiudere i fiori e arrotolarli.

Preparare la pastella sbattendo le uova, unire lo spicchio di aglio finemente tritato e alcune foglie di menta e di prezzemolo, sempre tritate. Aggiungere quattri cucchiai di formaggio grattugiato e tre pizzichi di sale fino.

Passare i fiori nella farina, intingerli nella pastella d'uovo e quindi friggerli in abbondante olio caldo.