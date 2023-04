Lo show di Fiorello con il fischietto in terracotta: l'arte e la tradizione di Rutigliano in onda su Rai2

L'arte dei maestri figuli di Rutigliano in onda su Rai 2: è stato il grande Fiorello ad omaggiare, durante la sua trasmissione Viva Rai2!” dello scorso 14 aprile, il fischietto in terracotta a lui dedicato.

Il fischietto in questione che ha come soggetto lo stesso conduttore, è stato realizzato da un’artista figulo di Rutigliano, come si legge da Rutiglianoonline e l'idea di portarlo a Roma proprio da Fiorello nasce da un rutiglianese che dopo averlo incontrato, gli avrebbe poi promesso il caratteristico souvenir della cittadina pugliese.

Così è avvenuto, il fischietto è stato consegnato in via Asiago davanti alla sede di Rai2, dove è situato il Glass Box da cui Fiorello fa la sua trasmissione.

Come si vede nel video tratto dalla pagina Instagram di vivarai2off la consega del fischietto a Firello davanti alla sede di Rai2