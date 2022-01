Focaccia alla zucca, morbida e gustosa: la ricetta facile

Dopo la focaccia alla barbabietola oggi vi suggeriamo la focaccia alla zuzza. Ottima da servire tagliata in piccoli pezzi per un aperitivo sfizioso. Buonissima e facile da realizzare la focaccia alla zucca è morbida e dal particolare colore giallo/arancione, farete felice tutta la famiglia. Ecco il procedimento.

Ingredienti

500 gr di farina 0;

100 gr di farina manitoba;

50 gr di farina di semola;

200 gr di zucca;

300 ml di acqua;

40 ml di olio extravergine d'oliva;

1 cucchiaino di zucchero;

10 gr di sale fino;

1 cucchiaino di miele;

7 gr di lievito di birra secco;

olio evo, sale grosso, rosmarino, semi di zucca q.b. per condire.

Procedimento

Bollite la zucca e frullatela in un mixer. Preparate una ciotola dove mettere le farine, il sale fino e lo zucchero e unite la purea di zucca. Aggiungete l'olio e il miele. Sciogliete il lievito di birra in una piccola quantità di acqua e unitelo agli ingredienti. Iniziate a lavorare gli ingredienti a mano. L'impasto che otterrete dovrà essere abbastanza morbido, elastico e leggermente appiccicoso e dovrà lievitare per almeno 4-5 ore.

Dopo la lievitazione cospargete di olio la teglia e stendete l'impasto creando dei piccoli fossi aiutandovi con le dita. Cospargete di olio, un pizzico di sale, rosmarino e i semi di zucca precedentemente tolti dalla polpa e tostati e cuocete a 220-230 gradi in forno statico per circa 25 minuti.