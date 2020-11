La fontana di cioccolato più alta del mondo: un tripudio di golosità della Lindt Home of Chocolate

C'è una fontana alta poco più di 9 metri all'interno di una struttura di 6000 metri quadri nel cuore del piccolo comune di Kilchberg, vicino alla fabbrica di cioccolato più famosa della storia fondata nel 1899: è il museo Lindt. A due passi da Zurigo l'edificio è dedicato al cioccolato, i progettisti sono Christ & Gantenbein, e hanno dato vita a questo capolavoro di architettura.

La spettacolare fontana è proprio vera e al suo interno scorre del cioccolato: sembra una scultura, un'opera d'arte ma rappresenta per i golosi, una dolce esplosione per gli occhi e per il palato. Qui è possibile fare una degustazione illimitata, dal nome Chocolate Heaven, con la possibilità di assaggiare ogni sorta di cioccolato Lindt.

Quanto costa l'ingresso?

Gli adulti pagano 15 franchi (circa 14 euro), i bambini dagli 8 ai 15 anni pagano 10 franchi (circa 9 euro) e ingresso gratuito per i piccolissimi.

Un'ottima meta da raggiungere, augurandoci, il più presto possibile.