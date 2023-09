La fontana di Piazza Moro si tinge di viola: anche Bari aderisce alla Quinta Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici

Il Comune di Bari, accogliendo l’invito di ACTO PUGLIA – Alleanza Contro il Tumore Ovarico, aderisce alla Quinta Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici, il “World GO Day”, dove GO sta per “Ginecologia Oncologica”.

La sera del 20 settembre la fontana di piazza Moro si illuminerà di viola, colore simbolo della giornata dedicata ai tumori ginecologici.

La Giornata Mondiale è promossa dalla Società Europea di Ginecologia Oncologica (ESGO) e da ENGAGE, la rete di associazioni di pazienti impegnata nella lotta contro queste neoplasie che colpiscono così profondamente la femminilità.

Il “World Go Day” (https://www.worldgoday.org) accende i riflettori sui tumori della cervice, dell’ovaio, dell’endometrio e sui tumori rari di vulva e vagina, per sostenere quel milione di donne nel mondo che ogni anno si ammalano di tumori ginecologici e informare tutta la popolazione femminile sull’importanza della prevenzione, delle cure adatte e sui fattori di rischio, con campagne social e iniziative in tutti i paesi coinvolti.

Al centro delle iniziative, l’informazione sui test di screening e sui test genetici con gli hashtag #GOforTesting #GOforPrevention.

ACTO PUGLIA – Alleanza Contro il Tumore Ovarico è stata fondata nel 2014 per operare sul territorio pugliese e fa parte della rete ACTO, prima e unica rete nazionale di associazioni di pazienti al servizio delle donne colpite da tumore ovarico e più in generale da tumore ginecologico.