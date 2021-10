Giornata della consapevolezza Pans Pandas: la fontana di piazza Moro s’illumina di verde

Il comune di Bari illuminerà di verde la fontana monumentale di piazza Moro per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità per le famiglie colpite di ricevere un adeguato supporto e sull’importanza di diagnosticare per tempo questa grave patologia

Il 9 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata della consapevolezza Pans Pandas, sindrome oggi diagnosticata come encefalite post infettiva dei gangli basali (BGE), sottogruppo dell’encefalite autoimmune (AE) innescata da infezioni batteriche virali o altro, che colpisce in particolare bambini in età pediatrica. Purtroppo, spesso la diagnosi arriva con grande ritardo perché i sintomi vengono confusi e scambiati per comportamenti legati all’età. Alla luce dei più recenti studi si può parlare di una neuro-infiammazione che “colpisce i gangli del cervello” e conseguentemente diverse funzioni legate ad esso, con svariate avvisaglie e livelli di gravità spesso difficili da gestire per le famiglie che ne vengono travolte.

Il Comune di Bari, accogliendo l’invito del Comitato italiano genitori Pans Pandas Bge, sabato 9 ottobre, illuminerà di verde la fontana monumentale di piazza Moro per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità per le famiglie colpite di ricevere un adeguato supporto e sull’importanza di diagnosticare per tempo questa grave patologia molto spesso negata.