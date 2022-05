La fontana monumentale di piazza Moro si tinge di rosa per la Race for the cure, la lotta ai tumori del seno

In concomitanza con la tre giorni della tappa barese della Race for the cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, da domani, venerdì 13 maggio, e fino a domenica 15 maggio, la fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di rosa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione.

La Race for the Cure è la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno e quest'anno si terrà anche nel capoluogo pugliese: una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 per ritrovarsi insieme e prendersi cura della propria salute.