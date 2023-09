Avvistate le ''formiche di fuoco'': velenose e dannose per l’agricoltura

Nel bacino del Mediterraneo si stanno affacciando specie animali che prima forse ci saremmo sognati di vedere. Dopo il pesce scorpione del Mar Rosso e il granchio blu dell'Atlantico è la volta delle formiche di fuoco, famose per il loro morso dolorosissimo. Come si legge su Today.it sono delle formiche davvero curiose e si riconoscono per la capacità di formare delle zattere con i loro corpi, con cui traghettare verso la salvezza la regina in caso di alluvioni. Le formiche di fuoco sono inoltre tra le specie invasive più dannose del pianeta.

La brutta notizia è che sembrano aver raggiunto ormai l'Europa, si legge sempre su Today.it, e in particolare la Sicilia. Uno studio appena pubblicato sulla rivista Current Biology descrive infatti il ??primo avvistamento confermato di Solenopsis invicta , meglio note come formiche di fuoco (o anche formiche guerriere), sul territorio europeo: 88 nidi individuati in un appezzamento di terreno di circa cinque ettari, alle porte di Siracusa.

Averle individuate in Sicilia significa quindi che sono destinate quasi certamente a diffondersi velocemente in tutta Italia, così come nel resto del territorio europeo.