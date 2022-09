Francesco Colajemma, giovane talento a X-Factor: 'tre sì' per l'artista barese

Un talento barese ha varcato la porta di X Factor 2022 guadagnando 'tre sì' dai giudici presenti nella nuova edizione: quest'anno siedono al tavolo delle audizioni Ambra Angiolini, Rkomi, il produttore discografico D’Argen D’amico, il repper Fedez e Francesca Michelin, nei panni di conduttrice, vincitrice di X Factor 2011.

Nella puntata trasmessa su Sky si è esibito Francesco Colajemma, in arte InfamousCarrion, figlio dell'attore e regista Gianni Colajemma prematuramente scomparso nel 2021 a causa del Covid-19. Il giovane musicista ha stupito i giudici sulle note della cover di Special Needs dei Placebo emozionando tutti in particolare Ambra Angiolini che commossa è corsa da Francesco abbracciandolo, come si è visto in puntata.

©Screenshot audizioni X Factor Italia Instagram stories

Francesco Colajemma vive a Bari ma ha trascorso una parte della sua vita anche a Londra, ha pubblicato alcune tracce su Spotify e Youtube ed è un artista eclettico che spazia tra l'indie pop e il genere elettronico.