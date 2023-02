Il Ligabue barese di Francesco Pasculli sfiora il trionfo a Tali e Quali: secondo posto e applausi del pubblico

C'è anche un po' di Puglia nel podio dell'edizione 2022-2023 di Tali e Quali, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti che premia i migliori performer musicali che imitano alla perfezione altre star: Francesco Pasculli, bitontino che da anni risiede a Molfetta, è arrivato secondo proponendo un eccellente Luciano Ligabue.

Il cantante barese, frontman della cover band 'Sopravvissuti e Sopravviventi' che propone i successi del rocker emiliano, ha ottenuto un grande risultato nell'ultima serata andata ieri in onda sulla rete ammiraglia della Rai, terminando in classifica dietro solo a Roy Paladini con la sua imitazione di Michael Jackson.

Un risultato comunque eccellente festeggiato anche con un post social: "Finisce questa avventura meravigliosa" scrive Pasculli. "Un secondo posto dal sapore del trionfo per tutte le emozioni provate, le amicizie instaurate e i nuovi progetti all’orizzonte. Sono orgoglioso si essere stato votato dai Giudici come la migliore esibizione canora di questa edizione e di essere stato votato come primo da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Sono ancora emozionato e devo ancora realizzare quello che è successo in questa sera e in queste settimane".