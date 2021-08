Frappè alle fragole: la merenda alla frutta, ideale durante la stagione estiva

Si prepara in pochi minuti ed è ideale durante la stagione estiva, ecco a voi la gustosa ricetta per preparare il frappè alle fragole

La merenda estiva deve essere fresca, dissetante e nutriente soprattutto quando il caldo non ci lascia tregua. Il frappè alle fragole è perfetta per i bambini e rappresenta anche un'ottima colazione per iniziare alla grande la giornata. Ecco a voi una gustosa ricetta per preparare un frappè alle fragole cremoso.

Ingredienti

Per 2 persone:

8 cubetti di ghiaccio;

200 ml di latte condensato;

250 gr di fragole.

Tempo di preparazione: 10 min

Procedimento