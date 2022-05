Il Fratino torna a nidificare sulle coste di Mola, l'invito ai cittadini: "Ecco come possiamo proteggere gli esemplari"

Le spiagge non sono solo dei luoghi di svago, ma ecosistemi con delicati equilibri che vanno rispettati e salvaguardati: l’amministrazione comunale ha messo in atto una serie di azioni per monitorare la costa e proteggere la vita del volatile