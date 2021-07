Pomodorini e alici, l'abbinamento perfetto per condire la frisella pugliese

La frisella tra i piatti tipici della Puglia, buono come antipasto ma anche come piatto unico a seconda del condimento scelto

La frisella condita con i pomodorini è un piatto semplice, povero ma allo stesso tempo ricco di gusto. Si tratta di un anello salato di grano duro servito come antipasto ma anche come primo completo e perfetto secondo, a seconda del suo condimento.

Nella versione con le alici risulta un esplosione di gusto.

Ingredienti

4 friselle

400 g di pomodoro ciliegino

30 g di olio extravergine d’oliva

6 foglie di basilico

3 g sale

20 g alici

1 spicchio d’aglio

Origano essiccato q. b.

1 peperoncino

Pepe nero q. b.

Come si preparano

Quando si preparano delle friselle è sempre buona norma inumidirle con acqua fredda, e dopo posizionarle su di un piatto dove scoleranno lentamente. Sotto l’acqua corrente lavate anche i pomodori ciliegino e in seguito, con il supporto di un coltello, tagliateli in pezzi piccoli. Poneteli in una ciotola e premete con il supporto di un cucchiaio, poi aggiungetevi olio, sale, origano. Tagliate in pezzi piccoli le alici marinate e unitele a quanto appena preparato. Prendete metà dello spicchio d’aglio, schiacciatelo e aggiungetelo, poi spezzettate le foglie del basilico e fate lo stesso.



Mescolate il tutto per bene, amalgamando con cura, poi mettete il tutto da parte. Salate le friselle, poi sfregatele con lo spicchio di aglio rimanente. Unite il preparato alle friselle spalmandole con un cucchiaio. Eliminate i semi dal peperoncino, spezzettatelo e aggiungetelo al tutto. Ora le vostre friselle con pomodori e alici sono pronte.

(Fonte Puglia.com)