Nutriente, leggera e profumata: la ricetta facile e veloce della frittata alla menta

Può rappresentare un secondo o addirittura un antipasto leggero e profumato: ecco la ricetta della frittata alla menta un piatto facile da preparare, ottima in piccole porzioni anche in pausa pranzo per chi lavora in ufficio ed è abituato a portare con sè la 'schiscetta'.

Ingredienti

4 uova

pecorino grattuggiato

dieci foglie di menta

olio extra vergine d’oliva

sale q. b.

Preparazione

La preparazione di questa ricetta è molto semplice, iniziate separando gli albumi dai tuorli e sbatteteli aggiungendovi un pizzico di sale e del formaggio. A questo composto aggiungetevi le foglie di menta. Separatamente montate gli albumi a neve andandovi ad unire il composto dei tuorli con gli altri ingredienti. Friggete il tutto in padella con poco olio, andando a rigirare la frittata a metà cottura.

(Fonte Puglia.com)