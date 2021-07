Base cremosa e delicata per un trionfo dell'Adriatico: la ricetta 'Crema di tarallo pugliese e frutti di mare'

Un piatto perfetto per iniziare il pranzo: come assaporare il connubio strutturato e sapido di questa ricetta tutta pugliese

Un piatto prelibato e raffinato che accarezza il palato di chi ama gli accostamenti semplici e delicati come nella ricetta che vi suggeriamo oggi, da Puglia.com: Crema di tarallo pugliese e frutti di mare.

Il tarallo pugliese, immancabile sfizio culinario, solitamente apprezzato nella sua spiccata croccantezza, in questa ricetta assume una consistenza raffinata e diventa la base cremosa e delicata per un trionfo di frutti di mare, tra cui il pregiato Gambero rosso di Gallipoli. Il connubio strutturato e sapido di questo piatto è perfetto come antipasto, al quale faranno seguito piatti a base di pesce fresco.

Ingredienti

200 gr di taralli pugliesi al vino bianco

500 gr di polpo fresco

500 gr di seppie medie fresche

150 gr di cozze aperte al vapore sgusciate e poste nella loro acqua

150 gr di gamberi rossi di Gallipoli freschi

2 foglie di alloro

2 foglie di salvia

1/2 bicchiere olio evo

1 bicchiere di vino bianco pugliese

1 rametto di rosmarino

2 spicchi di aglio

1 cipolla media

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Mettere i taralli in una ciotola, aggiungere acqua tiepida, lasciare sciogliere e passare al minipimer creando una crema densa (lasciare tre quattro taralli che serviranno x guarnire).



Pulire il polpo, svuotandolo e privandolo della vescichetta. Lavarlo e ridurlo a pezzetti. Fare lo stesso con le seppie riducendole a striscioline, tritare finemente la cipolla e lasciarla rosolare in un ampio tegame con olio. Quando sarà quasi dorata unire l’aglio e il rosmarino tritati e qualche foglia di salvia spezzettata. Lasciare insaporire pochi minuti, quindi aggiungere il polpo e le seppie e lasciarli rosolare mescolando, quindi sfumare con il vino bianco.



Aggiungere le foglie di alloro salate e pepate. Cuocere e fuoco medio 20 minuti controllando la cottura con la forchetta. Aggiungere ultimi minuti della cottura i gamberi e le cozze con un po’ di acqua delle stesse. Quando tutto sarà giunto a cottura, servire.



Ricetta di: Corso di Cuoco Professionista - Accademia Italiana Chef Lecce