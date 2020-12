A tavola con sua maestà, il Cardoncello, 're della Murgia'

Uno dei funghi più buoni e prelibati della nostra terra è il famoso Cardoncello. Si riconosce dal suo tipico colore scuro, dal suo aspetto carnoso e dalla sua consistenza soda oltre che dall'inconfondibile sapore.

In Italia è conosciuto in diverse regioni e viene perciò chiamato in maniera differente: Cardoncello, Cardarello, Ferlengo, fungo di Ferula.

Lo troviamo come fungo selvatico e per questo cresce spontaneo in diverse zone del Sud Italia come la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e alcune province del Lazio e della Sicilia.

Per noi è il 're' della Murgia, eccellenza del territorio nota per la sua prelibatezza e per le sue proprietà salutari. Cresce liberamente sull'altopiano delle Murge appulo-lucane, dove appunto si concentra la maggior parte della produzione. E' su questi terreni poveri e a prateria che il fungo cardoncello trova il suo habitat ideale per poter crescere e moltiplicarsi.

Qualità del Cardoncello

Il Cardoncello, oltre ad essere un ottimo ingrediente utilizzato in diversi piatti tipici pugliesi rappresenta un importante alimento utilizzato nelle diete. Il fungo contiene mediamente dall’85-90 % di acqua, il 4-5% di zuccheri, il 3,8-4% di proteine, lo 0,4-0,7% di grassi. Contiene una buona quantità di vitamine e in esso sono presenti tutti gli amminoacidi principali. Raccomandato nelle diete ipocaloriche per il suo basso contenuto di grassi è ottimo alimento per abbassare i livelli di colesterolo e aumentare le difese immunitarie. Inoltre studi scientifici hanno dimostrato che il cardoncello si è rivelato il fungo a maggiore attività citotossica su cellule di carcinoma prostatico, rispetto ad altri funghi con proprietà terapeutiche presi in esame.

Infine il re della Murgia è un ottimo ingrediente dal sapore sottile e elegante ricco di aromi equilibrati che se abbinato ad altri ingredienti ha la capacità di valorizzare il sapore di altre pietanze esaltandone il gusto.