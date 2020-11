'Al Pescatore' tra i premiati da Gambero Rosso nella Guida Ristoranti d’Italia 2021

''Niente voti né valutazioni analitiche, quindi, in un’edizione che oggi come non mai, dà servizio al lettore e visibilità a chi ce la sta mettendo tutta per stare a galla. Rimangono i simboli (Forchette, Gamberi, Bottiglie, Mappamondi, Boccalini, Cocotte, da uno a tre a seconda del grado di eccellenza), spariscono voti e numeri''. Così la Guida ai Migliori ristoranti d'Italia 2021 del Gambero Rosso vuole presentarsi in quest'anno difficile durante il quale molti non hanno retto le conseguenze del primo lockdown e moltissimi si sono rimboccati le maniche e hanno approfittato dello stop per reinventare la forma.



Tra i 2650 locali di questa edizione così difficile nella Guida spuntano due ristoranti pugliesi:

“Quando la sostenibilità è forma e sostanza. Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso una cucina nel pieno rispetto della terra, dell’ambiente e dell’uomo”