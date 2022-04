Stephan, il gatto star dei social, simbolo di tutti gli animali indifesi in fuga dalla guerra

Ha dolcissimi occhi verdi e uno sguardo malinconico, viene fotografato in scene di vita quotidiana, davanti ad una pizza o in compagnia di un orsacchiotto e la sua espressione 'triste' lo rende davvero comico: è Stephan il gatto diventato una star, virale su Instagram (@loveyoustephan), e adesso è anche un simbolo di solidarietà per tutti gli animali indifesi che ingiustamente pagano il conto della guerra in Ucraina. Perché sì, lo splendido micione, si trova, o per meglio dire si trovava, proprio in Ucraina, costretto a scappare con i suoi padroni dopo l'inizio dei bombardamenti. Stepan e la sua famiglia sono riusciti a fuggire in Francia attraverso la Polonia.

Inoltre, è diventato il volto di una campagna benefica che ha permesso di raccogliere già 10mila dollari che verranno utilizzati per aiutare tutti gli animali in Ucraina, rimasti senza casa e spesso senza famiglia.

Dall'inizio del conflitto molti fan di Stepan avevano manifestato la loro preoccupazione per la sorte del gattone, che prima viveva a Kharkiv, una delle città ucraine rasa al suolo dai bombardamenti russi. Dopo qualche giorno di assenza forzata dai social ci sono stati degli aggiornamenti. In un lungo post, apparso alcune settimane fa, la famiglia di Stepan ha raccontato attraverso il profilo Instagram cosa era accaduto: "Ci siamo accorti che la guerra era arrivata a casa nostra".

